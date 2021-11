BitCoin City: अल साल्वाडोर में बनेगी दुनिया की पहली ‘बिटक्वाइन सिटी’, ज्वालामुखी से इस शहर को होगी पॉवर सप्लाई

BitCoin City: मध्य अमेरिका के सबसे छोटे और सबसे सघन आबादी वाले देश अल साल्वाडोर (El Salvador) में दुनिया का सबसे पहला बिटक्वाइन शहर (Bitcoin City) बनाने की योजना है. इसे बिटक्वाइन पर आधारित बॉन्ड्स के जरिए फंड किया जाएगा. अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने अपने देश की इकोनॉमी में निवेश बढ़ाने के लिए क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा दांव लगाने का ऐलान किया है. बुकेले ने एक समारोह में अपने संबोधन में कहा कि यह शहर ला यूनियन (La Union) के ईस्टर्न रीजन में बनाया जाएगा और इसे ज्वालामुखी के जरिए जियोथर्मल पॉवर दिया जाएगा. इसके अलावा इस पर वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) के अलावा अन्य कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा. बुकेले ने कहा कि यहां निवेश करिए और भरपूर रिटर्न हासिल करिए. बता दें कि यह दुनिया का पहला देश था जिसने बिटक्वाइन को लीगल टेंडर घोषित किया था.

अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति बुकेले ने कहा कि जो वैट वसूला जाएगा, उसमें से आधे वैट को इस शहर के लिए खर्च किया जाएगा. इस आधे वैट को उन बॉन्ड्स में निवेश किया जाएगा जिसे शहर को बनाने के लिए निवेश किया जाना है. इसके अलावा जुटाए गए वैट के आधे हिस्से से कचरे को जुटाने इत्यादि पर खर्च किया जाएगा. बुकेले के आकलन के मुताबिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 3 लाख बिटक्वाइन की लागत आएगी.

बुकेले ने अपनी बिटक्वाइन सिटी को अलेक्जेंडर द ग्रेट (सिकंदर महान) से जोड़ा जिसने कई शहर स्थापित किए थे. बुकेले के मुताबिक बिटक्वाइन सिटी सर्कुलर होगा और इसमें एक एयरपोर्टस आवासीय व कॉमर्शियल इलाके, सेंट्रल प्लाजा होंगे. यह शहर इस प्रकार से बसाया जाएगा कि इसे जब हवा में से देखेंगे तो बिटक्वाइन का सिंबल दिखेगा. अल साल्वाडोर ने कहा कि अगर दुनिया भर में बिटक्वाइन का प्रसार करना हो तो उन्हें कुछ एलेक्जेंडरीज बनाने होंगे.

अल साल्वाडोर की योजना वर्ष 2022 तक शुरुआती बॉन्ड्स जारी करने की है. राष्ट्रपति बुकुले के मुताबिक इसे 60 दिनों के भीतर जारी किया जा सकता है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर ब्लॉकस्ट्रीम के मुख्य रणनीतिक अधिकारी सैमसन माऊ के मुताबिक पहले 10 साल की अवधि के वोल्कानो बॉन्ड (Volcano Bond) इश्यू होंगे जिनका मूल्य करीब 100 करोड़ डॉलर (7.4 हजार करोड़ रुपये) होगा और इस पर 6.5 फीसदी का कूपन होगा. इसके जरिए जुटाए गए आधे पैसे से मार्केट से बिटक्वाइन की खरीदारी की जाएगी.

माऊ के मुताबिक इन बॉन्ड्स की 5 साल की लॉक-इन अवधि होगी और इस पीरियड के बीतने के बाद अल साल्वाडोर कुछ बिटक्वाइन की बिक्री कर बॉन्ड्स की फंडिंग करेंगी ताकि निवेशकों को अतिरिक्त कूपन मिल सके. माऊ के मुताबिक अल साल्वाडोर दुनिया का वित्तीय केंद्र बनने वाला है. ये बॉन्ड बिटक्वाइन साइडचेन नेटवर्क ‘लिक्विड नेटवर्क’ पर इश्यू होंगे. अभी अल साल्वाडोर सरकार सिक्योरिटीज लॉ बनाने पर काम कर रही है.

(1 अमेरिकी डॉलर= 74.39 रुपये)

