ऑटो सेक्टर के 2 दमदार शेयर देंगे हाई रिटर्न, मजबूत फंडामेंटल के चलते ब्रोकरेज हैं बुलिश, चेक करें टारगेट

ऑटो सेक्टर में सेमीकंडक्टर की समस्या जहां पहले से कम हुई है, बेहतर मैक्रो कंडीशंस के चलते डिमांड भी सुधरी है. आगे डिमांड और सप्लाई का रेश्यो भी बेहतर रहने की उम्मीद है.

बीते 1 साल में निफ्टी या सेंसेक्स के मुकाबले ऑटो इंडेक्स ने अंडरपरफॉर्म किया है. (image: pixabay)

Best Auto Stocks to Buy: बीते 1 साल में निफ्टी या सेंसेक्स के मुकाबले ऑटो इंडेक्स ने अंडरपरफॉर्म किया है. 1 साल में इंडेक्स का रिटर्न 6 फीसदी के आस पास रहा. वहीं इस साल इंडेक्स लाल निशान में है. कोविड 19 और सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज के चलते पूरी इंडस्ट्री पर असर हुआ. प्रोडक्शन कम होने के चलते कंपनियों की सेल्स और मुनाफे पर असर देखने को मिला है. लेकिन अब माहौल पहले से बेहतर हुआ है. सेमीकंडक्टर की समस्या जहां पहले से कम हुई है, बेहतर मैक्रो कंडीशंस के चलते डिमांड भी सुधरी है. आगे डिमांड और सप्लाई का रेश्यो भी बेहतर रहने की उम्मीद है. ऐसे में कुछ आटो स्टॉक आगे आउटपरफॉर्म कर सकते हैं. तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस Eicher Motors और Ashok Leyland पर दांव लगा रहे हैं. Eicher Motors ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि Eicher Motors का Q3FY22 में EBITDA तिमाही आधार पर 140bps सुधरकर 22.3 फीसदी रहा है. वॉल्यूम में तिमाही आधार पर 37 फीसदी की ग्रोथ रही है. कमोडिटी की कीमतों के बढ़ने के बाद भी तिमाही आधार पर ग्रॉस मार्जिन 208bps बढ़ा है. Royal Enfield (RE) ने रॉ मटेरियल कास्ट इनफ्लेशन को बैलेंस करने के लिए कीमतें बढ़ाई हैं. ब्रोकरेज का कहना है कि आगे न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग होने से कंपनी को फायदा होगा. ब्रोकरेज का मानना है कि FY23E में वॉल्यूम 65k यूनिट/महीने रह सकता है. मजबूत प्राइसिंग पावर के चलते FY23-FY24E के दौरान मुनाफे में बढ़ोतरी हो सकती है. ब्रोकरेज ने शेयर में 3102 रुपये का टारगेट दिया है. करंट प्राइस 2690 रुपये के लिहाज से प्रति शेयर 412 रुपये या 15 फीसदी का फायदा हो सकता है. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने भी शेयर में निवेश की सलाह देते हुए 3100 रुपये का टारगेट दिया है. Ashok Leyland ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने Ashok Leyland में निवेश की सलाह देते हुए 160 रुपये का टारगेट दिया है. करंट प्राइस 124 रुपये के लिहाज से प्रति शेयर 27 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है. Ashok Leyland का Q3FY22 में EBITDA सालाना आधार पर 12 फीसदी घटकर 220 करोड़ रुपये रहा है. यह अनुमान से बेहतर है. रेवेन्यू सालाना आधार पर 15 फीसदी बए़कर 5540 करोड़ रुपये रहा है जो अनुमान से 3 फीसदी कमजोर है. इंडस्ट्री वॉल्यूम ICV और LCV सेग्मेंट में CNG व्हीकल्स की ओर शिफ्ट हो रहा है. कंपनी ने CNG ट्रक लॉन्च करने में देरी की है, जिससे वॉल्यूम पर असर हुआ है. ब्रोकरेज ने FY23/FY24 के लिए PAT अनुमान 5 फीसदी कम किया है. हालांकि डोमेस्टिक CV वॉल्यूम में रिकवरी के चलते आगे फायदा होगा. डिमांड भी बेहतर हुई है, वहीं आगे नए प्रोडक्ट की एग्रेसिवली लॉन्चिंग का प्लान है. FY22-24E के लिए कंपनी का रेवेन्यू CAGR 31 फीसदी रह सकता है. वहीं EBITDA मार्जिन FY22E के 4.6% से बढ़कर FY24E में 10.4% रह सकता है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

