खाने के तेल के बढ़ते भाव को थामने में सरकारी कोशिश नहीं आई काम, आयात शुल्क में कटौती का आम लोगों को नहीं मिला फायदा

खाने के तेल की महंगाई ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है. लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने आयात शुल्क (Import Duty) में कटौती की थी लेकिन फिर भी खाने के तेल (Edible Oil) की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी में राहत का पूरा फायदा आम लोगों को नहीं मिला. यह स्थिति तब है जब सरकार ने दावा किया है कि वित्त वर्ष 2022 में आयात शुल्क में कटौती के चलते रेवेन्यू में करीब 4600 करोड़ रुपये की गिरावट हो सकती है.

खाद्य मंत्रालय ने 11 सितंबर को अपने बयान में जानकारी दी थी कि 10 सितंबर तक 3500 करोड़ की ड्यूटी कम की गई और इसके बाद 1100 करोड़ रुपये की ड्यूटी माफ की गई है. इस प्रकार फूड मिनिस्ट्री ने उम्मीद जताई थी कि 4600 करोड़ रुपये की इस राहत का फायदा आम लोगों को पहुंचाया जाएगा.

खुदरा बाजार में एडिबल ऑयल के भाव सालाना आधार पर 20-48 फीसदी तक महंगे हुए हैं. इसके चलते पिछले हफ्ते केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को मिलर्स व बल्क ट्रेडर्स द्वारा अपने स्टॉक का खुलासा करने से जुड़े नियमों को लागू करने को कहा था ताकि खाने वाले तेल की जमाखोरी को रोका जा सके. बता दें कि देश में खाने वाले तेल का बड़ा हिस्सा करीब 60 फीसदी आयात किया जाता है. इसका सालाना बिल करीब 75 हजार करोड़ रुपये का आता है. वित्त वर्ष 2021 में खाले वाले तेल का उत्पादन 12.47 मीट्रिक टन रहा जबकि विदेशों से 13.35 मीट्रिक टन का आयात हुआ. आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कैबिनेट ने पिछले महीने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम (NMEO-OP) को मंजूरी दी. इस कार्यक्रम के तहत 11040 करोड़ रुपये में अगले पांच साल में पाम तेल के उत्पादन क्षेत्र को 3.75 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर किए जाने का लक्ष्य है.

(Article: Pradbhudatta Mishra)

