राणा कपूर एंड फैमिली ने बनाई थीं फर्जी कंपनियां? 2000 करोड़ का निवेश, 44 पेंटिंग भी ED के राडार पर

मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत यस बैंक के फाउंडर और पूर्व सीईओ राणा कपूर की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद कई राज से पर्दे हटने की उम्मीद है. फिलहाज ईडी द्वारा पूछताछ के बाद यह सामने आ रहा है कि राणा कपूर एंड फैमिली ने कम से कम एक दर्जन ऐसी फर्जी कंपनियां बना रखी थीं, जिनमें अवैध तरीके से निवेश किया जा रहा था. यही नहीं, ईडी के निशानें पर इन कंपनियों या अन्य जगहों पर 2000 करोड़ रुपये का निवेश और 44 महंगी पेंटिंग्स भी हैं. बता दें कि टों की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यस बैंक के फाउंडर और पूर्व सीईओ राणा कपूर (Rana Kapoor) को रविवार तड़के करीब 3 बजे गिरफ्तार कर लिया था.

मुंबई की एक अदालत ने यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को 11 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है. न्यूज एजेंसी ने टीवी रिपार्ट के आधार पर यह जानकारी दी है.

Mumbai’s Special Holiday Court sends #YesBank founder Rana Kapoor to Enforcement Directorate custody till 11th March. He was yesterday arrested by the ED and produced today in the Court. pic.twitter.com/rFCTE4Kjbg

ईडी के सूत्रों से पता चला है कि कपूर एंड फैमिली ने कुछ शेल कंपनियां बना रखी थीं, जिनकी संख्या एक दर्जन के करीब हो सकती हैं. ये कंपनियां सीधे या अप्रत्यक्ष तरीके से कपूर एंड फैमिली द्वारा ही कंट्रोल की जा रही थीं. इनमें वह खुद, उनकी वाइफ और उनकी 3 बेटियां शामिल हैं. कुछ अन्य डॉक्यूमेंट भी मिले हैं, जिनसे पता चल रहा है कि राणा कपूर एंड फैमिली की कुछ संपत्तियां लंदन में भी हैं. उन संपत्तियों की फंडिंग का सोर्स क्या है, इस बात की भी जांच चल रही है.

