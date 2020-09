Yes Bank केस: राणा कपूर का लंदन में 127 करोड़ का फ्लैट अटैच, ED का एक्शन

It claimed that the agency obtained "information from a reliable source that Kapoor was trying to alienate this property in London and that he has hired a reputed property consultant."

यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यस बैंक (YES Bank) के को-फाउंडर राणा कपूर (Rana Kapoor) का लंदन में एक आवासीय फ्लैट अटैच कर दिया है. इस संपत्ति की मार्केट वैल्यू 13.5 मिलियन पाउंड (करीब 127 करोड़ रुपये) है. यह अपार्टमेंट 77 साउथ आउडली स्ट्रीट लंदन स्थित है. इससे पहले, जुलाई में ईडी ने ED ने राणा कपूर और अन्य की करीब 2800 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी. इनमें लंदन और न्यूयार्क स्थित फ्लैट शामिल थे.

Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached a residential flat of Rana Kapoor at Apartment 1, 77 South Audley Street, London, UK. The market value of the flat is 13.5 Million Pound (Rs 127 Crore): ED pic.twitter.com/Wr2OkQuimN — ANI (@ANI) September 25, 2020

एएनआई के अनुसार, जांच एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि यह संपत्ति राणा कपूर ने 2017 में 9.9 मिलियन पाउंड (93 करोड़ रुपये) में DOIT क्रिएशंस जर्सी लिमिटेड के नाम पर खरीदी थी. जिसमें राणा कपूर लाभार्थी मालिक हैं. मालूम हो, इस मामले में ईडी पहले ही डीएचएफएल प्रमोटरों कपिल और धीरज वधावन की संपत्तियों को भी मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (PMLA) के तहत अटैच कर चुकी है.

SBI की ग्राहकों को चेतावनी, भेजे जा रहे हैं फ्रॉड ईमेल; रहें बचके

ED, CBI ने दर्ज किया है मामला

प्रवर्तन निदेशालय ने राणा कपूर, उनके परिवार के सदस्यों एवं अन्‍य को 4,300 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया है. राणा कपूर पर आरोप है कि उन्‍होंने रिश्‍वत के बदले बड़ी रकम बैंक कर्ज के रूप में मंजूर की जो बाद में एनपीए में बदल गया. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मार्च में राणा कपूर को गिरफ्तार किया था.

वहीं, सीबीआई ने डीएचएफएल प्रमोटरों से कथित तौर पर 600 करोड़ रुपये रिश्वत लेने के मामले में यस बैंक के कोफाउंडर राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदू और बेटी रोशनी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था.