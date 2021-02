‘ब्लॉकबस्टर अर्निंग सीजन’: मोतीलाल ओसवाल ने इन शेयरों पर जताया भरोसा, इनकी रेटिंग घटाई

Earning Season Report: दिसंबर तिमाही के लिए कंपनियों की अर्निंग में रिकवरी देखने को मिली है. लॉकडाउन हटने और अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ ही डिमांड बेहतर हुई है. फेस्टिव डिमांड से इसे बूस्ट मिला है. इसके अलावा कंपनियों की खर्च कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी भी काम आई. जिससे मुनाफा बढ़ाने में मदद मिली है. कुल मिलाकर यह ब्लॉकबस्टर अर्निंग सीजन साबित हुआ और कंपनियों का प्रदर्शन अनुमान से बेहतर रहा है. निफ्टी कंपनियों की कमाई में बढ़ोत्तरी हुई है. मेटल, आटो और सीमेंट सेक्टर लीडिंग रहे हैं. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल की पूरी रिपार्ट…..

उम्मीद से बेहतर डिमांड रिकवरी

कास्ट कंट्रोल के उपाय

फेस्टिव सीजन बूस्ट

BFSI सेक्टर द्वारा मजबूत आपरेशनल डिलिवरी

साइक्लिक सेक्टस मसलन मेटल, आटो, सीमेंट, आयल एंड गैस का अचछा प्रदर्शन

दिसंबर तिमाही में आटो, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, कंज्यूमर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, प्राइवेट एंड पीएसयू बैंक, हेल्थकेयर, मेटल, आयल एंड गैस, रिटेल और टेक्नोलॉजी सेक्टर ने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया है. जबकि NBFC, स्टाफिंग और यूटिलिटीज का प्रदर्शन अनुमान के मुताबिक रहा है.

निफ्टी कंपनियों की सेल्स सालाना आधार पर 1 फीसदी घटी है, जैसा कि पहले से अनुमान था. जबकि EBITDA/PBT/PAT ग्रोथ सालाना आधार पर 15%/23%/22% रही है. यह उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन है. ब्रोकरेज हाउस के अनुसार 60 फीसदी कंपनियों का PAT अनुमान से बेहतर रहा, जबकि 18 फीसदी के ही नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं.

जिन 8 सेक्टर की सालाना आधार पर ग्रोथ डबल डिजिट में रही, उनमें ये शामिल हैं.

मेटल (454%), सीमेंट (100%), कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (61%), PSU बैंक (+50%), हेल्थकेयर (+48%), आटो (+48%), O&G (+25%), और टेक्नोलॉजी (+14%).

जबकि रिटेल (+8%), कंज्यूमर (7%), और प्राइवेट बैंक (+6%) में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है. यूटिलिटीज (+4%) की ग्रोथ अनुमासन के मुताबिक रही. जबकि NBFC (-7%), कैपिटल गुड्स (-6%), और स्टाफिंग (-6%) में मुनाफा घटा है. टेलिकॉम सेक्टर को भी नुकसान हुआ है.

टाटा मोटर्स (36%), इंडसइंड बैंक (35%), एक्सिस बैंक (21%), आयशर मोटर्स (17%), विप्रो (15%), ONGC (13%), हिडाल्को (9%), एशियन पेंट्स (8%), सिप्ला (8%), M&M (8%), सनफार्मा (7%), हीरो मोटोकॉर्प (7%), टेक महिंद्रा (7%), एयरटेल (6%), पावरग्रिड (6%)

HDFC लाइफ (-6%), SBI लाइफ (-6%), डॉ रेड्डीज लैब (-5%)

