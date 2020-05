कोरोना संकट के बीच Amazon, Snapdeal, Grofers पर बुकिंग शुरू; डिस्काउंट की भी वापसी

Lockdown 3.0: सरकार द्वारा लॉकडाउन के विस्तार के साथ उपलब्ध कराई गई प्रतिबंधों में छूट से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का बिजेनस फिर शुरू होता दिख रहा है. Amazon, Flipkart, Snapdeal, Grofers, Big Basket आदि को जरूरी सामानों के अलावा गैर-जरूरी सामानों की बिक्री करने की भी अनुमति मिल गई है. लेकिन शर्त यह है कि सप्लाई केवल कुछ ही जगहों पर हो सकेगी, जो ग्रीन या ऑरेंज जोन में आती हों.

इस ढील के बाद ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपनी वेबसाइट्स पर गैर-जरूरी सामानों के ऑर्डर लेना दोबारा शुरू कर दिया है. लोग फोन, लैपटॉप, पर्सनल ग्रूमिंग आइटम्स, कपड़े, वर्क फ्रॉम होम से जुड़े जरूरी सामान, एसी आदि को ऑर्डर कर रहे हैं. ई-कॉमर्स कंपनियां सामान की डिलीवरी जरूर कर रही हैं लेकिन इसे पाने में ज्यादा वक्त लग सकता है. ग्राहक को हफ्ते-10 दिन इंतजार करना पड़ सकता है. इसकी एक वजह कर्मचारियों की कम संख्या है.

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर गैर-जरूरी सामानों पर कुछ हद तक डिस्काउंट भी है. उदाहरण के तौर पर अमेजन पर स्मार्टफोन पर 40 फीसदी तक का डिस्काउंट, कैशबैक, नो कॉस्ट EMI और चुनिंदा बैंक कार्ड्स के जरिए खरीद पर एक्स्ट्रा फायदा अभी भी उपलब्ध है. इसी तरह एक्सेसरीज जैसे USB केबल, ईयरफोन पर 50 फीसदी तक की छूट, एसी पर 45 फीसदी तक की छूट, मंथली ग्रॉसरी पर 30 फीसदी तक की छूट, कपड़ों पर डिस्काउंट भी चल रहा है. हालांकि कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट तौर पर दर्शाया हुआ है कि गैर-जरूरी आइटम्स की डिलीवरी चुनिंदा जगहों पर ही होगी.

SGB: लॉकडाउन में सोमवार से सस्ता सोना बेचेगी सरकार, 1 ग्राम से 4 kg तक कर सकते हैं खरीददारी

इसी तरह स्नैपडील पर लैपटॉप बैटरी पर 50 फीसदी तक की छूट है. ग्रोफर्स पर्सनल केयर प्रॉडक्ट्स, होम एंड किचन अप्लायंसेज, ग्रॉसरी, हाउसहोल्ड आइटम्स आदि पर 80 फीसदी तक की छूट है. आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से खरीदारी पर 250 रुपये तक का कैशबैक और मोबिक्विक वॉलेट से पेमेंट पर 10 फीसदी का सुपरकैश ऑफर किया जा रहा है.

अमेजन की ओर से कहा जा चुका है कि उसके वेयरहाउसेज व डिलीवरी प्रोसिजर में हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी सुरक्षा उपायों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने अभी कैश ऑन डिलीवरी सुविधा बंद की हुई है और ग्राहकों कसे केवल डिजिटल पेमेंट के लिए कह रही है. इसी तरह फ्लिपकार्ट भी केवल डिजिटल पेमेंट ही स्वीकार रही है.

कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, फ्लिपकार्ट ने अपनी डिलीवरी पार्टनर्स को निर्देश दिया हुआ है कि वे ​पैकेज को रेजि​डेंशियल कॉम्प्लेक्स के सिक्योरिटी बूथ पर छोड़ दें. किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान को इंस्टॉल करते वक्त उचित सोशल डिस्टेंस मेंटेन की जाए. ई—कॉमर्स कंपनियों की फैसिलिटीज में नियमित तौर पर डीप क्लीनिंग हो रही है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.