छोटे कारोबारियों की नगदी समस्या होगी खत्म, SOLV ने शुरू की ‘बाय नाऊ, पे लेट’ की नई सुविधा

माइक्रो, स्मॉल और मीडियम (MSME) कारोबार के लिए B2B ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म SOLV ने अपने प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई बॉयर्स और सेलर्स के लिए Buy Now Pay Late (BNPL) प्रॉडक्ट लॉन्च करने का ऐलान किया. लॉन्चिंग के पहले फेज में SOLV के फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइर्स के नेटवर्क के हिस्से के तौर पर फिनटेक कंपनियां और एनबीएफसी ने SOLV के B2B कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर BNPL के जरिये छोटे कारोबारों को इनवॉयस फाइनेंसिंग की सुविधा देनी शुरू कर दी है.

कोरोना महामारी के दौर में छोटे कारोबारियों को इससे सहूलियत हासिल हुई है. यह सुविधा ऐसे वक्त में मिली है जब ज्यादातर छोटे कारोबारियों अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए नगदी कम हो गई है. बीएनपीएल के जरिए छोटे कारोबार और कंपनियां तात्कालिक तौर पर भारी वित्तीय बोझ के बगैर अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और उनके पास भुगतान करने के लिए ज्यादा समय होता है.

SOLV के वेंचर प्रमुख जितेन अरोड़ा के मुताबिक बीएनपीएल के जरिए छोटे कारोबारियों को औपचारिक फाइनेंसिंग के दायरे में ले आया गया है. अरोड़ा के मुताबिक बीटूबी सेगमेंट में BNPL का बॉयर और सेलर दोनों स्वागत कर रहे हैं. उनका मानना है कि मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए 2021 के आखिर तक एक तिहाई एमएसएमई बीएनपीएल का इस्तेमाल करने लगेंगे. SOLV को 2021 में BNPL से 100 करोड़ रुपये की कमाई की उम्मीद है.

बीएनपीएल दोनों पक्षों की जरूरतों को पूरा करता है. सेलर्स को तुरंत पेमेंट चाहिए होता है और बॉयर्स को तुरंत अपनी इन्वेंट्री की फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट चाहिए होता है. SOLV का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कर्ज देने वाले पार्टनरों को उनकी लागत कम करने में भी मदद करता है क्योंकि यह 3 हजार रुपये जैसे छोटे इनवॉयस को भी फाइनेंस करता है. इस तरह छोटे कारोबार और उन्हें कर्ज देने वालों दोनों के लिए यह फायदेमंद साबित होता है.

सॉल्व एमएसएमई के लिए वैकल्पिक क्रेडिट स्कोर SOLV Score उपलब्ध कराता है. यह आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग के जरिये एमएसएमई के लिए एक कार्ड बनाता है जिसमें उनके पारंपरिक और वैकल्पिक डेटा दोनों होते हैं. इसके जरिए बीएनपीएल की सर्विसेज को बढ़ावा मिलेगा और एमएसएमई सेक्टर के लिए सुविधाजनक तरीके से क्रेडिट फ्लो सुनिश्चित हो सकेगा.

कोरोना महामारी के चलते पारंपरिक लेंडर्स जोखिम की वजह से लोन देने में अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं. ऐसे में सॉल्व पर Indifi, ePayLater और Davinta जैसे डिजिटिल लैंडर्स के जरिए छोटे कारोबारियों की आसान बीएनपीएल स्कीम से छोटे कारोबारियों की वित्तीय जरूरतें पूरी हो रही हैं.

