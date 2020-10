Flipkart, Myntra पर सेल शुरू; मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, अप्लायंसेज पर 80% तक छूट

कई बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों की सेल शुक्रवार से शुरू हो गई है. फ्लिपकार्ट (Flipkart) की ‘बिग बिलियन डेज’ सेल आज से 21 अक्टूबर तक चलेगी. इस सेल में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन प्रोडक्ट्स, अप्लायंसेज, फर्नीचर आदि पर बेहतरीन ऑफर मिल रहे हैं. सेल में खरीदारी करते समय SBI कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट भी मिलेगा. वहीं, कपड़े और दूसरे फैशन प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मशहूर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा (Myntra) पर भी बिग फैशन फेस्टिवल सेल शुरू है, जो 22 अक्टूबर तक जारी रहेगी. इस सेल में ICICI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को 10 फीसदी का इस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल कल से शुरू होगी. हालांकि, प्राइम मेंबर्स के लिए सेल लाइव हो गई है.

फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में स्मार्टफोन्स पर बड़ी छूट मौजूद है. इसमें सैमसंग, रियलमी, आईफोन, रेडमी, ओप्पो, वीवो समेत तमाम टॉप ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स बड़ी छूट के साथ मिल रहे हैं. सेल में iPhone Se को 42,500 रुपये के बजाय 26,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. realme 7 को 17,999 रुपये के बजाय 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. iPhone XR 52,500 रुपये की जगह 37,999 रुपये में मिल रहा है. सैमसंग एस 20 प्लस का 8GB, 128GB मॉडल 83,000 रुपये के बजाय 49,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. Vivo V20 ka 27,990 रुपये के बजाय 24,990 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकेगा.

सेल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्ससरीज पर 80 फीसदी की छूट मिल रही है. इसमें लैपटॉप और डेस्कटॉप पर 50 फीसदी तक की छूट है. वहीं हेडफोन और स्पीकर्स पर 80 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. स्मार्टवॉच और डिवाइसेज पर 80 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है. कैमरा और एक्सेसरीज पर भी 80 फीसदी तक की छूट है. लैपटॉप एक्सेसरीज भी 80 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं.

सेल में कपड़े समेस फैशन प्रोडक्ट्स पर 60 से 80 फीसदी की छूट मिलेगी. इसमें स्पोर्ट्स शूज पर 60 फीसदी तक की छूट है. पुरुषों तके लिए जैकेट, स्वैटशर्ट पर 60 से 90 फीसदी का डिस्काउंट मिल रहा है. पुरुषों की घड़ियों पर 50 से 70 फीसदी की छूट है. महिलाओं के लिए ड्रेस, टॉप, जैकेट, जींस पर 70 फीसदी की छूट है. साड़ी पर 80 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स पर भी 50 फीसदी की छूट मिल रही है.

फ्लिपकार्ट की सेल में टीवी और लार्ज अप्लायंसेज पर 80 फीसदी तक की छूट मौजूद है. सेल के दौरान ब्यूटी, खिलौने, फूड आदि प्रोडक्ट्स को 79 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ खरीदा जा सकता है. वहीं, सेल में फर्नीचर पर 50 से 80 फीसदी की छूट मिलेगी. वहीं, होम और किचन प्रोडक्ट्स 49 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ मिलेंगे.

मिंत्रा की सेल में ग्राहकों को 50 से 80 फीसदी की बड़ी छूट मिल रही है. महिलाओं के लिए बात करें, तो टॉप पर 50 से 80 फीसदी की छूट है. उनके लिए ड्रेस के लिए 50 से 80 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. साड़ी पर 50 से 80 फीसदी की छूट रहेगी. कुर्ता और सेट पर 50 से 80 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. जींस पर 40 से 80 फीसदी की छूट है. महिलाओं के लिए फ्लैट और हील पर 50 से 80 फीसदी का डिस्काउंट मिल रहा है. हैंडबैग पर 40 से 80 फीसदी का डिस्काउंट है. ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर 80 फीसदी तक की छूट मिल रही है. घड़ियों पर 70 फीसदी तक की छूट है.

सेल में पुरुषों के लिए प्रोडक्ट्स को देखें, तो टी-शर्ट पर 50 से 80 फीसदी की छूट है. ट्राउजर और शॉर्ट्स पर 30 से 70 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. जींस पर 40 से 80 फीसदी की छूट रहेगी. स्पोर्ट्स शूज पर 30 से 80 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. शर्ट पर 40 से 80 फीसदी की छूट रहेगी. जैकेट और स्वैटशर्ट पर 30 से 70 फीसदी की छूट मिलेगी. ट्रैकपेंट्स पर 30 से 80 फीसदी का डिस्काउंट रहेगा. पुरुषों की घड़ियों पर 70 फीसदी तक की छूट मिलेगी.

मिंत्रा की सेल में बच्चों के लिए फैशन प्रोडक्ट्स को देखें, तो ड्रेस की कीमत 199 रुपये से शुरू है. नाइटसूट 99 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ उपलब्ध है. फुटवियर पर 40 से 70 फीसदी की छूट है. टी शर्ट और जींस 149 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ मिल रहे हैं.

