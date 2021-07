बाघ के हमले से बत्तख ने खुद को इस तरह बचाया, आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर कर बिजनेस का गुर बताया

दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा अक्सर अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो पोस्ट कर मैनेजमेंट के गुर बताते हैं. हाल में ट्वीट किया गया उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो में एक बत्तख हमलावर बाघ को चकमा देते दिख रही है. महिंद्रा ने इस वीडियो के जरिये बिजनेस के कुछ टिप्स दिए हैं और बताया है कि ये किस तरह काम करते हैं.

This explains—better than any management lecture—the advantages in business of being small, nimble and quick-witted. That’s why large companies need to carve out startup teams & startup cultures within themselves in order to pursue new opportunities. pic.twitter.com/x7VfWO9XZ7

आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है- यह किसी भी मैनेजमेंट लेक्चर से ज्यादा कारगर है. छोटा, फुर्तीला और तुरंत एक्शन लेने वाले बिजनेस की यह बड़ी खूबी है. लिहाजा बड़ी कंपनियों को स्टार्ट-अप टीम बनाने और स्टार्ट-अप कल्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि नए अवसरों का फायदा उठा सकें. आनंद महिंद्रा की ओर से शेयर किए गए इस 34 सेकेंड के वीडियो में एक बाघ को तालाब में तैर रही एक बत्तख को पकड़ने की कोशिश करते दिखाया गया है. बाघ जैसे ही उस पर झपटने की कोशिश करता है वह पानी के अंदर डुबकी लगा देती है. अब तक इस क्लिप को 40 लाख व्यूज मिल चुके हैं. कई यूजर ने इस पर कमेंट किया. एक यूजर ने लिखा है- जबरदस्त. एक और यूजर ने कहा कि दिन की शुरुआत करने के लिए बेहतरीन प्रेरणा. मुश्किल समय में मैनेज करने और सर्वाइव करने के लिए बेहतरीन सबक. अवसरों की तलाश के लिए बढ़िया संदेश.

यह पहली बार नहीं है जब महिंद्रा ने कोई वीडियो शेयर किया है. वह सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और अक्सर ऐसे वीडियो पोस्ट करते रहते हैं. अपने वीडियो, टेक्सट या फोटो से वह बिजनेस के सबक सिखाते हैं और जिंदगी के कई पहलुओं को सामने लेते हैं. उनके पोस्ट को लाखों व्यूज मिलते हैं. कई बार वह अपने वीडियो के जरिये लोगों की मदद का ऐलान कर चुके हैं. या फिर किसी उभरते एंटरप्रेन्योर की मदद के लिए अपील करते देखे गए हैं.

