देश में अब ड्रोन का भी इंश्योरेंस, ICICI Lombard ने शुरू की ऑपरेटरों के लिए पॉलिसी- फायदे जान लीजिए

Drone Insurance in India : अब ड्रोन उड़ाने वाले इसका इंश्योरेंस कवर ले सकेंगे. प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ( ICICI Lombard) ने ड्रोन ऑपरेटरों के एक लिए एक खास कॉम्प्रेहेन्सिव इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है. यह इंश्योरेंस पैकेज उन्हें ड्रोन के चोरी होने या इसे होने वाले किसी नुकसान मसलन इसके पेलोड (कैमरा/उपकरण) को हुए नुकसान को कवर करेगा. यह थर्ड पार्टी लाइबिलटी को भी कवर करेगा. डीजीसीए (DGCA) के निर्देशों के मुताबिक फिलहाल ड्रोन सिर्फ विजुअल लाइन ऑफ साइट (VLOS) के भीतर और दिन में ही उड़ाए जा सकते हैं. लेकिन कोरोनावायरस से ग्रसित इलाकों में सैनेटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी तरह की निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल रात में भी किया जा सकता है.

ड्रोन बीमा वैसे ड्रोन ऑपरेटर (Drone Operator) ले सकेंगे, जिन्हें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MOCA) की ओर से ड्रोन के कॉमर्शियल इस्तेमाल की मंजूरी होगी. ऐसे ऑपरेटर ड्रोन के लिए हल कवर (Hull Cover) और लाइबिलिटी कवर (Liability Cover) दोनों ले सकते हैं.

हल कवर पॉलिसी (Hull Cover Policy) के तहत में ड्रोन के चोरी और गायब होने या अचानक हुए किसी नुकसान का कवर होगा . टूट-फूट या आगे चल कर इसमें आने वाली खराबी इंश्योरेंस के तहत कवर नही होती. डीजीसीए के दिशानिर्देशों का पालन न करने पर होने वाला नुकसान भी कवर नहीं किया जाता है. पेलोड कवर और इक्विपमेंट कवर पेलोड को अचानक हुए नुकसान को कवर किया जाता है.

यह बीमा पॉलिसी भारत में ड्रोन संचालन के दौरान और इससे संबंधित दुर्घटना से आई शारीरिक चोट को कवर करता है. अगर ऑपरेटर का इंश्योरेंस कवर है तो थर्ड पार्टी कवर हो सकती है. इसके अलावा, ऑपरेटर के लिए चिकित्सा बीमा कवर की सुविधा भी मुहैया कराती है. इसमें कवर किए गए ड्रोन की उड़ान से उत्पन्न होने वाली शारीरिक चोट के कारण अस्पताल में भर्ती कराने का कवर शामिल है. अचानक आई शारीरिक चोट और ड्रोन के कारण संपत्ति को हुए नुकसान का भी कवर शामिल है.

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के संजय दत्ता का कहना है कि ड्रोन इंडस्ट्री में हाल के दिनों में ग्रोथ की जबरदस्त संभावना दिखी है. कॉमर्शियल और आम नागरिकों के लिए इसके बढ़ते इस्तेमाल की वजह से इससे होने वाले नुकसान के लिए इंश्योरेंस कवर जरूरी हो गया है. लिहाजा कंपनी ने ड्रोन इंश्योरेंस से जुड़ा उत्पाद लॉन्च किया है. यह इंश्योरेंस ऑनलाइन (Online Drone Insurance) भी उपलब्ध होगा.

