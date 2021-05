2-DG Drug: DRDO की दवा 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज लॉन्च, कोरोना के इलाज में कैसे करेगी काम? जानें सबकुछ

DRDO Covid-19 Drug: कोरोनावायरस के मरीजों के इलाज के लिए 2-DG (2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज) दवा के पहले बैच का आज लॉन्च कर दिया गया है. इस 2-DG दवा को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ मिलकर बनाया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने DRDO की इस दवा को सोमवार को लॉन्च किया है. माना जा रहा है कि लॉन्चिंग के बाद जल्द ही यह मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी.

DCGI ने पिछले हफ्ते ही इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी. इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में इस दवा को एक गेम-चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये अस्पताल में भर्ती मरीजों की तेजी से रिकवरी में मदद करती है और ऑक्सीजन सपोर्ट को भी कम करती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी 10 हजार डोज बनकर तैयार हो गई है. इस दवा की खास बात ये है कि ये पाउडर के रूप में पैकेट में आती है और इसे पानी में घोल कर पीना होता है.

2डीजी दवा को DRDO के इंस्टिट्यूट ऑफ न्‍यूक्लियर मेडिसिन ऐंड अलाइड साइंसेज (INMAS) ने डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ मिलकर विकसित किया है. डॉ. रेड्डीज लैब ही आम जनता के लिए इस दवा को बनाएगी. यह दवा एक पाउडर के रूप में उपलब्‍ध होगी. पिछले साल जब भारत में कोविड-19 की पहली लहर की शुरुआत हुई थी, तभी से INMAS के वैज्ञानिकों ने इसपर काम शुरू कर दिया था. मई 2020 में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने इस दवा के कोविड मरीजों पर फेज 2 ट्रायल की मंजूरी दे दी. ट्रायल में सामने आया कि दवा कोविड मरीजों के लिए सेफ है और रिकवरी में भी मदद करती है.

ट्रायल डेटा के आधार पर DCGI ने इस दवा के इमरजेंसी इस्‍तेमाल को मंजूरी दे दी. ये ट्रॉयल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के 27 Covid-19 अस्पतालों में दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच 220 मरीजों पर किया गया था.

2डीजी असल में 2डीजी अणु का एक परिवर्तित रूप है जिससे ट्यूमर, कैंसर कोशिकाओं का इलाज होता है. ट्रायल में पता चला कि 2DG कोविड मरीजों के इलाज में तो कारगर है ही, हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी कम करती है. इस दवा को सेकेंडरी मेडिसिन की तरह यूज करने की परमिशन दी गई है. यह दवा काफी हद तक ग्‍लूकोज जैसी है, लेकिन ग्‍लूकोज नहीं है. दवा का डोज लेने पर वायरस इस ग्‍लूकोज एनालॉग को लेगा और उसी में फंस जाएगा. नतीजन वायरस अपनी कॉपीज नहीं बना पाएगा यानी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी.

