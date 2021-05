DRDO की एंटी-कोविड दवा 2-DG कब आएगी बाजार में, कितनी रहेगी कीमत? डॉ रेड्डीज ने दी जानकारी

DRDO 2G Anti Covid Drug: हैदराबाद बेस्ड फार्मा कंपनी डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज ने DRDO की एंटी-कोरोना दवा ‘2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज’ (2-DG) को लेकर कुछ जानकारियां साझा की हैं. डॉ. रेड्डीज ने बताया कि भारत में एंटी-कोरोना दवा 2-DG के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है. इसे DRDO की अग्रणी प्रयोगशाला नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान (INMAS) ने डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशाला के साथ मिलकर विकसित किया है. डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशाला ने बताया कि 2-DG एक ओरल एंटी वायरल दवा है, जिसे केवल अस्पताल में भर्ती मध्यम और गंभीर मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर पहले से जारी इलाज में जोड़कर दिया जा सकता है.

Dr. reddys की तरफ से कहा गया है कि 2DG Drug अभी बाजार में नहीं आई है. इस दवा के जून तक बाजार में आने की संभावना है. डॉ. रेड्डीज की तरफ से कहा गया है कि उससे पहले किसी भी मैसेज से सावधान रहें. सोशल मीडिया पर 2DG को बेचने के किए जा रहे दावे फर्जी हैं.

Dr. reddys की ओर से यह भी कहा गया है कि इस दवा की कितनी कीमत होगी यह अभी तय नहीं किया है. आने समय में इसकी कीमत तय की जाएगी. डॉ रेड्डी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इसकी कीमत ऐसी रखी जाएगी जो सबकी पहुंच में हो, जल्द ही कीमतों का एलान हो सकता है.

डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशाला की ओर से जानकारी दी गई कि 2-DG के कमर्शियल लॉन्च और बड़े सरकारी तथा निजी अस्पतालों को इसकी सप्लाई मध्य जून से शुरू होने की उम्मीद है. ज्यादा से ज्यादा रोगियों तक इसे पहुंचाने और वहनीय बनाने की दृष्टि से दाम को निर्धारित किया जा रहा है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी.

2-DG के बारे में जानकारी साझा करते हुए डॉ. रेड्डीज ने कहा कि ऐसे एजेंटों से सावधान रहें, जो 2DG के नाम से नकली और गैरकानूनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं. इसके साथ ही उसने सोशल मीडिया और WhatsApp पर फैल रहे 2DG से जुड़े असत्यापित संदेशों से भी खबरदार रहने के लिए कहा है.

डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज के सहयोग से डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला INMAS द्वारा विकसित दवा 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2DG) को एंटी-कोविड-19 के रूप में भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है.

2DG एक ओरल एंटी-वायरल दवा है जिसे केवल अस्पताल में भर्ती मॅडरेट से गंभीर कोविड-19 मरीजों को देखभाल के मौजूदा मानकों के साथ सहायक (ऐड ऑन) थेरेपी के रूप में दिया जा सकता है.

