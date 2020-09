कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक और दवा, डॉ. रेड्डीज ने बाजार में उतारी ‘Redyx’

दवा कंपनी डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड ने बुधवार को भारत में कोविड-19 संक्रमितों के उपचार के लिए रेमडेसिविर दवा को बाजार में जारी करने का एलान किया. यह दवा ‘Redyx’ ब्रांड नाम के तहत उपलब्ध होगी. दवा कंपनी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह दवा गिलीड साइंसिज इंक (गिलीड) के साथ लाइसेंस व्यवस्था के तहत जारी की गई है.

गिलीड ने डॉ. रेड्डीज लैब को रेमडेसिविर के रजिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री का अधिकार दिया है. इस तरह के अधिकार भारत सहित 127 देशों में कोविड-19 के संभावित इलाज में काम आने वाली इस दवा के लिए दिए गए हैं. भारत के दवा महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने रेमडेसिविर का इस्तेमाल भारत में कोविड-19 के गंभीर लक्षण वाले अस्पताल में भर्ती मरीजों पर आपात स्थिति में करने की मंजूरी दी है.

कंपनी ने कहा है, ‘डॉ. रेड्डीज की ‘Redyx’ 100 मिलीग्राम की छोटी शीशी में उपलब्ध होगी.’ डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के ब्रांडेड मार्किट्स (भारत और उभरते बाजार) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम वी रमन्ना ने कहा, ‘हम ऐसे उत्पादों को विकसित करने के प्रयास जारी रखेंगे जिनसे बीमारों की जरूरतों का समाधान किया जा सके. रेडायक्स को बाजार में उतारना भारत में कोविड- 19 मरीजों के इलाज के लिए महत्वपूर्ण दवा पेश करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है.’

Zydus Cadila भारत में Remdesivir का जेनेरिक वर्जन लॉन्च कर चुकी है. इससे पहले Hetero Labs, Cipla, Mylan और Jubilant Life Sciences भी एंटीवायरल दवा Remdesivir का जेनेरिक वर्जन देश में लॉन्च कर चुकी हैं. अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज विभाग ने एक बयान के अनुसार, Remdesivir इंजेक्शन के रूप में दी जाती है. मरीजों को 200 एमजी की इंजेक्शन डोज पहले दिन, उसके बाद रोज पांच दिन 100 एमजी डोज दी जाएगी. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह दवा नहीं दी जा सकती है.

(Input: PTI)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.