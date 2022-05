Dr. Reddy’s आज बना बाजार का बादशाह, नतीजों के बाद 7% तेजी, ब्रोकरेज ने भी Buy की दी सलाह

Dr. Reddy’s का मार्च तिमाही में प्रदर्शन अनुमान के मुताबिक रहा है. डोमेस्टिक सेल्स सालाना आधार पर 14.7 फीसदी बढ़कर 970 करोड़ रुपये रही है.

फार्मा शेयर Dr. Reddy’s के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. (file)

Dr. Reddy’s Stock Price: फार्मा शेयर Dr. Reddy’s Laboratories (DRL) के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में शेयर 7.5 फीसदी की शानदार तेजी के साथ 4224 रुपये के भाव पर पहुंच गया, जबकि गुरूवार को यह 3929 रुपये पर बंद हुआ था. कंपनी ने गुरूवार को मार्च तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी किए हैं, जो बाजार और एक्सपर्ट का पसंद आ गए हैं. कंपनइ का रेवेन्यू सालाना आधार पर 15 फीसदी बढ़कर 5437 करोड़ रुपये रहा है. घरेलू बाजार में कंपनी का कारोबार मजबूत हुआ है और इसमें आगे डबल डिजिट में ग्रोथ की उम्मीद है. प्राइसिंग प्रेशर के बाद भी बेहतर ग्रोथ ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि Dr. Reddy’s का मार्च तिमाही में प्रदर्शन हेल्दी रहा है. डोमेस्टिक सेल्स सालाना आधार पर 14.7 फीसदी बढ़कर 970 करोड़ रुपये रही है. प्राइसिंग प्रेशर के बाद भी यह ग्रोथ मजबूत मानी जाएगी. US रेवेन्यू तिमाही बेसिस पर 5.1 फीसदी बढ़कर 26.30 करोड़ डॉलर रहा. नए प्रोडक्ट लॉन्च का फायदा कंपनी को मिला है. एडजस्टेड EBITDA मार्जिन 20.7 फीसदी है, जो अनुमान से कुछ कम है. एडजस्टेड PAT सालाना आधार पर 31 फीसदी घटकर 320 करोड़ रुपये रहा है. करंट वेल्युएशन की बात करें तो यह 16.6x FY23E और 13.8x FY24E EPS पर है जो अभी भी आकर्षक है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में 4925 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. हालांकि पहले ब्रोकरेज का टारगेट 5359 रुपये था. आगे मार्जिन और मुनाफा बढ़ने की उम्मीद ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में 4800 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि Dr Reddy’s के नतीजे अनुमान से कुछ कमजोर रहे हैं. US/EU सेग्मेंट में प्राइ इरोजन बढ़ने से ऐसा हुआ है. एक्सपोर्ट कम रहा और इन्वेट्री प्रोविजंस ज्यादा रहा है. ब्रोकरेज ने FY23/FY24 के लिए EPS अनुमान में 6 फीदी और 8 फीसदी की कटौती की है. हालांकि शेयर में निवेश की सलाह के पीछे वजह बताया है कि कंपनी अपने मौजूदा प्रोडक्ट में मार्केट शेयर बढ़ा रही है. नई लॉन्चिंग मजबूत है, जिसका फायदा आगे मिलेगा. कास्ट कंट्रोल से कंपनी को आगे मार्जिन बेहतर करने में मदद मिलेगी. प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मजबूत है. अगले 2 से 3 साल में कंपनी का मुनाफा बेहतर होते जाने की उम्मीद है. इंडिया बिजनेस में मजबूत ग्रोथ ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले ने शेयर पर ओवरवेट रेटिंग दी है और 5202 रुपये का बड़ा लक्ष्य दिया है. ब्रोकरोज का कहना है कि कंपनी के इंडिया बिजनेस में मजबूत ग्रोथ रही और आगे इसमें ग्रोथ डबल डिजिट में रह सकती है. ज्यादातर सेग्मेंट में ग्रोथ का ट्रेंड देखने को मिला है. इमर्जिंग बाजारों में भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

