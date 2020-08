Covid-19: डॉ रेड्डी ने लांच की Avigan, कोरोना के मरीजों का होगा इलाज; 42 शहरों में फ्री होम डिलिवरी

Dr Reddy’s Launces Avigan to Tretment of COVID-19: देश की जानी मानी फार्मा कंपनी डॉ रेड्डी ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए दवा लॉन्च की है. कंपनी ने फेविपिराविर के जेनिरक वर्जन Avigan को भारत में लॉन्च किया है. कंपनी ने फेविपिराविर के लिए फ्यूजीफिल्म टोयामा केमिकल के साथ मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हाथ भी मिलाया है. बता दें कि कोरोना के इलाज में कारगर साबित हुई ड्रग फेविपिराविर को कई कंपनियां अलग-अलग नामों से लॉन्च कर चुकी है. का करार भी किया है.

Avigan (Favipiravir) को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) द्वारा मंजूरी मिली थी कि यह माइल्ड से मॉडरेट COVID-19 बीमारी वाले रोगियों के इलाज में इस्तेमाल हो सकती है. डॉ रेड्डी के चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर आफ ब्रांउेड मार्केट (India and Emerging Markets) एमवी रमण ने कहा कि हम भारत में कोविड पेशेंट के लिए यह दवा लाकर खुश हैं. हाई क्वालिटी, एफिसिएंसी, अफोर्डेबिलिटी और बेहतर रोग प्रबंधन की आवश्यकता हमारे लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं. हम मानते हैं कि Avigan कोरोना के मरीजों के इलाज में प्रभावी साबित होगा.

Avigan 2 साल का कम्प्लीट थेरेपी पैक है, जिसमें 122 टैबलेट हैं. दवा की तुरंत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डॉ रेड्डीज ने देश के 42 शहरों में एक मुफ्त होम डिलीवरी सेवा शुरू की है. वहीं सोमवार से शनिवार तक एक हेल्पलाइन सेंटरवीन 9 बजे से 9 बजे तक शुरू किया गया है. रमण ने आगे कहा कि अब वे जापान से दवा का आयात कर रहे हैं और जल्द ही भारत में इसका निर्माण करेंगे. उन्होंने कहा कि वे पहले से ही दो या तीन देशों के नियामक अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं. जिनमें अमेरिका में दवा बेचने के लिए अनुमोदन की मांग है और परीक्षण पूरा होने के बाद उनसे फास्ट ट्रैक मंजूरी लेनी होगी. उन्होंने कहा कि डॉ रेड्डीज सितंबर के पहले सप्ताह में COVID-19 के इलाज की एक और दवा, रेमेड्सविर लॉन्च करने के लिए तैयार है.

इससे पहले MSN ग्रुप, सिप्ला, हेटेरो, ग्लेनमार्क, सन फार्मा, जेनवर्क्ट फार्मा भी इसे लॉन्च कर चुकी हैं. अबतक यह दवा 33 रुपये से लेकर 75 रुपये प्रति टैबलेट की कीमत में उपलब्ध है. बीते हफ्ते MSN ग्रुप ने ‘फेविलो’ नाम से सबसे सस्ता वर्जन लॉन्च किया.

