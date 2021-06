डोडला डेयरी 28% और किम्स 22% से अधिक प्रीमियम पर लिस्टेड, स्टॉक एक्सचेंज पर हुई मजबूत शुरुआत

आज 28 जून के कारोबारी दिन दो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई. इसमें Dodla Diary के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 428 रुपये प्रति शेयर के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 122 रुपये यानी 28.50 फीसदी प्रीमियम पर 550 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्टेड हुई. लिस्टिंग पर डोडला डेयरी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक रहा. बीएसई पर इसके स्टॉक आईपीओ प्राइस के मुकाबले 100 रुपये अधिक 23.26 फीसदी प्रीमियम यानी 528 रुपये पर लिस्टेड हुई. डोडला डेयरी के 520 रुपये के आईपीओ को 45.61 गुना सब्सक्राइब हुआ था.

डोडला डेयरी के अलावा एक और स्टॉक आज मार्केट में लिस्टेड हुआ. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (किम्स) के शेयरों की भी मजबूत शुरुआत हुई. इसके शेयर 825 रुपये प्रति शेयर के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 183.9 रुपये अधिक 22 फीसदी के प्रीमियम पर 1008 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्टेड हुआ. लिस्टिंग पर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8074 करोड़ रुपये का रहा. कंपनी ने 2143 करोड़ रुपये का आईपीओ ऑफर पेश किया था. इसका आईपीओ 3.876 गुना सब्सक्राइब हुआ था.

भारत में ट्विटर के शिकायत अधिकारी ने छोड़ा पद, नए आईटी नियमों के तहत हुई थी नियुक्ति

डोडला डेयरी का कारोबार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में फैला हुआ है. इन पांच राज्यों में इसके प्रॉडक्ट डोडला डेयरी, डोडला और केसीप्लस के नाम से बिकते हैं. इसके अलावा डोडला डेयरी, डेयरी टॉप और डोडला प्लस जैसे ब्रांड के जरिए भारत के बाहर युगांडा और केन्या में इसकी मौजूदगी है. डोडला डेयरी का रेवेन्यू दूध की बिक्री व दूध से बने उत्पादों की बिक्री से आती है. एंजेल ब्रोकिंग और वेंचुरा सिक्योरिटीज की रिसर्च टीम ने इसके आईपीओ को सब्सक्राइब की रेटिंग दी थी जबकि एचडीएफसी सिक्योरिटीज व जेएसटी इंवेस्टमेंट्स की कोई कोई रेटिंग नहीं थी.

SIP में निवेश से पहले कर लें टैक्स कैलकुलेशन, रिटर्न को मैक्सिमम बनाने में होगी बड़ी मदद

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में KIMS एक अग्रणी हेल्थकेयर ग्रुप है. किम्स 3064 बिस्तरों वाला मौ मल्टी-स्पेशियलटी हॉस्पिटल्स संचालित करती है जिसमें से 2500 से अधिक बेड ऑपरेशनल हैं. यह 25 स्पेशियलटीज व सुपर स्पेशियलटीज के हेल्थकेयर सर्विसेज उपलब्ध कराती है. आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 में किम्स का रेवेन्यू 1340.1 करोड़ रुपये और ईबीआईटीडीए 381 करोड़ रुपये था जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसी भी हॉस्पिटल चेन के मुकाबले सबसे अधिक रहा. आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसे सब्सक्राइब की रेटिंग दी थी. स्टॉक एक्सचेंज पर किम्स के अलावा अपोलो, फोर्टिस हेल्थकेयर, एस्टर डीएम हेल्थकेयर जैसे हॉस्पिटल चैन लिस्टेड हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.