India’s Richest CEO : ये हैं देश के सबसे अमीर सीईओ, कई कंपनियों की नेटवर्थ से भी ज्यादा है इनकी दौलत

DMart रिटेल स्टोर चलाने वाली कंपनी Avenue Supermart की तेज ग्रोथ ने न सिर्फ इसके मालिक और दिग्गज निवेशक राधाकृष्ण दमानी (Radhakishan Damani) को देश के सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में शुमार किया है बल्कि इसने अपने सीईओ को भी देश का सबसे अमीर सीईओ बना दिया है. Avenue Supermart के शेयरों में तेज उछाल ने कंपनी के सीईओ इग्नेशियस नेविल नोरोन्हा (Ignatius Navil Noronha) को 5146 करोड़ रुपये का मालिक बना दिया है. इस समय वह देश में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर हैं.

Avenue Supermart चार साल पहले लिस्ट हुई थी और तब से इसके शेयरों में जबरदस्त ग्रोथ दिखी है. लिहाजा इसका फायदा कंपनी के मालिक राधाकृष्ण दमानी के साथ-साथ सीईओ Ignatius Navil Noronha को भी हुआ है. पिछले साल 23 मार्च से Avenue Supermart के शेयरों में 123 फीसदी ग्रोथ दर्ज की गई है. पिछले लगभग डेढ़ साल DMart समेत तमाम लिस्टेड रिटेलर्स के लिए मुश्किल भरे रहे हैं. लॉकडाउन की वजह से उनके ग्राहकों की संख्या कम हुई है और इसका मुनाफा पर असर पड़ा. ई-रिटेलिंग में तेज ग्रोथ ने बड़े फॉरमेट वाले फिजिकल रिटेल स्टोर को नुकसान पहुंचाया . लेकिन इस मुश्किल दौर में Avenue Supermart के निवेशकों का विश्वास इस पर बना रहा.

कंपनी में राधाकृष्ण दमानी की हिस्सेदारी 75 फीसदी है. जबकि नोरोन्हा की हिस्सेदारी सिर्फ 2.03 फीसदी है. नोरोन्हा के अलावा कंपनी को दो और बड़े अधिकारियों को Avenue Supermart के शेयरों में तेज बढ़त का फायदा हुआ है. कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) रमाकांत बहेती की कंपनी में 0.42 फीसदी हिस्सेदारी है. इसकी बदौलत उनकी संपत्ति लगभग 1, 074 करोड़ रुपये पहुंच गई है. वह देश के दूसरे सबसे अमीर सीईओ हैं. वहीं डीमार्ट के ही एल्विन मचाडो की संपत्ति 123 करोड़ रुपये हो गई है. टेक महिंद्रा के सीईओ सी.पी. गुरनानी देश के तीसरे सबसे अमीर सीईओ हैं. उनकी संपत्ति 1,024.3 करोड़ रुपये है.

