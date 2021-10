Stock Tips: DMart के मुनाफे में 110% की उछाल भी निवेशकों को नहीं कर सकी आकर्षित, आज शेयरों में जमकर बिकवाली, निवेश को लेकर दी एनालिस्ट्स ने दी यह सलाह

Stock Tips: दिग्गज निवेशक राधाकृ्ष्ण दमानी की कंपनी Avenue Supermarts Ltd को सितंबर तिमाही में जबरदस्त मुनाफा हुआ है. हालांकि इसके बावजूद यह निवेशकों को आकर्षित करने में सफल नहीं रही. सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद आज 18 अक्टूबर को इसके भाव में 6 फीसदी से अधिक की गिरावट रही. निवेशक ही नहीं बल्कि एनालिस्ट्स ने भी इसे बेचने की सलाह दी है. एनालिस्ट्स के मुताबिक यह बहुत महंगा शेयर है. आज कारोबार के दौरान यह 5899 रुपये के रिकॉर्ड भाव पर पहुंच गया था लेकिन इसके बाद यह इंट्रा-डे के निचले स्तर 4965 रुपये के भाव तक लुढ़क गया.

डीमार्ट के शेयरों को एनालिस्ट्स महंगा बता रहे हैं. एडेलवेइस सिक्योरिटीज के मुताबिक डीमार्ट के बिजनस प्रॉस्पेक्टस में बिना किसी फंडामेंटल चेंज के इसके शेयर मजबूत हुए और यह 92x FY23E EV/EBITDA के वैल्यूएशन तक पहुंच गया. एनालिस्ट्स के मुताबिक डीमार्ट की ऑनलाइन ग्रॉसरी ऑपरेशंस और नए स्टोर खुलने की रफ्तार में खास उछाल नहीं दिख रही है जिसके आधार पर इसकी रेटिंग की जा सकती है. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी इसे महंगा शेयर बताया है जबकि कोरोना महामारी के बावजूद डीमार्ट के कारोबार में बढ़ोतरी हुई. एनालिस्ट्स के मुताबिक एवेन्यू सुपरमार्ट्स 128x P/E on FY23E पर ट्रेड हो रहा है.

