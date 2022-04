Reality Stocks: मेटल, कमोडिटी में तेजी से डिमांड में रियल्टी स्टॉक; DLF और Godrej Properties जैसे शेयर दे सकते हैं हाई रिटर्न

कोविड 19 की चुनौतियों से उबरकर रियल्टी सेक्टर में जोरदार डिमांड देखने को मिल रही है. डिमांड बढ़ने से रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है.

देश में कोरोना वायरस महामारी का असर जिस सेक्टर पर सबसे ज्यादा पड़ा, उसमें रियल्टी सेक्टर भी है. (image: pixabay)

Realty Stocks: देश में कोरोना वायरस महामारी का असर जिस सेक्टर पर सबसे ज्यादा पड़ा, उसमें रियल्टी सेक्टर भी है. हालांकि अब कोविड 19 की चुनौतियों से उबरकर इस सेक्टर में जोरदार डिमांड देखने को मिल रही है. डिमांड बढ़ने से रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है. वहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच मेटल, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले अन्य कच्चे माल की बढ़ रही कीमतों से भी सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है. IIFL के VP-रिसर्च अनुज गुप्ता का कहना है कि मेटल और कमोडिटी की कीमतें बढ़ने के चलते रीयल एस्टेट कंपनियां प्रोजेक्ट की कीमतें बढ़ा रही हैं, जिससे आगे यह सेक्टर आउटपरफॉर्म कर सकता है. इनके कुछ शेयर डबल डिजिट में हाई रिटर्न दे सकते हैं. निवेश के लिए भी बन रहा है पसंद Magicbricks के एक सर्वे के मुताबिक Q1 2022 में डिमांड में तिमाही आधार पर 4.6 फीसदी और सालाना आधार पर 6.7 फीसदी ग्रोथ देखने को मिली है. जबकि कम्युलेटिव सप्लाई स्टेबल रही. मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा और दिल्ली में सर्च वॉल्यूम में तिमाही आधार पर 15.2%, 9.6%, 8.2% और 5.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली. अनुज गुप्ता का कहना है कि रियल्टी सेक्टर के बेहतर दिख रहे आउटलुक के चलते अब इसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है जो की फैक्टर है. वहीं सरकार के अफोर्डेबल हाउस पर फोकस का भी फायदा सेक्टर को मिलेगा. आगे DLF और Godrej Properties जैसे शेयर आउटपरफॉर्म कर सकते हैं. उनका कहना है कि मेटल और कमोडिटी के अलावा फ्यूल की कीमतों में 10% से 15% फीसदी इजाफा हो चुका है, जिससे कंपनियों की प्रोजेक्ट कास्ट 8% से 15% बढ़ी है. DLF रेटिंग: Buy

टारगेट प्राइस: 490-530 रु

CMP: 396 रु

स्टॉप लॉस: 335 रु रियल्टी शेयर DLF टेक्निकल चार्ट पर मजबूत दिख रहा है. शेयर में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है. शुक्रवार को शेयर 396 रुपये पर बंद हुआ था. शेयर अगले कुछ दिनों में 490 रुपये से 530 रुपये का भाव दिखा सकता है. इस टारगेट के लिए 335 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाकर चलें. देशभर में हाउसिंग डिमांड और रेंटल बिजनेस में मजबूत रिकवरी का फायदा कंपनी को मिलेगा. अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी का प्रमुख बिजनेस एरिया है. दिसंबर तिमाही में कंपनी को करीब 382 करोड़ का मुनाफा हुआ था, जबकि रेवेन्यू 1687 करोड़ का रहा. Godrej Properties रेटिंग: Buy

टारगेट प्राइस: 1850-1900 रु

CMP: 1665 रु

स्टॉप लॉस: 1500 रु रियल्टी डेवलपर Godrej Properties फंडामेंटली एक मजबूत कंपनी है. पिछले 1 महीने से इस शेयर में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है. 1350 रुपये का लो बनाने के बाद शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है. शुक्रवार को शेयर 1665 रुपये पर बंद हुआ था. रा मेटल्स और कमोडिटी की बढ़ रही कीमतों और मजबूत निवेश डिमांड के चलते आगे शेयर को सपोर्ट मिलता दिख रहा है. शेयर अगले कुछ महीनों में ही 1850 रुपये से 1900 रुपये का भाव दिखा सकता है. दिसंबर 2021 में खत्म हुए तिमाही में कंपनी का कंसो मुनाफा सालाना आधार पर 171 फीसदी बढ़कर 39 करोड़ था, जबकि रेवेन्यू 30 फीसदी बढ़कर 399 करोड़ रुपये था. KBC GLOBAL रेटिंग: Buy

टारगेट प्राइस: 17-20 रु

CMP: 11 रु

स्टॉप लॉस: 7 रु रियल्टी शेयर KBC GLOBAL में बीते 2 से 3 हफ्तों से सस्टेनियल वॉल्यूम देखने को मिल रहा है. यह संकेत है कि शेयर में पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हो रहा है. स्टॉक शुक्रवार को 9 रुपये पर बंद हुआ था. यह शेयर 2021 में स्प्लिट हुआ था. शॉर्ट टर्म में यह शेयर 17 रुपये से 20 रुपये का भाव दिखा सकता है. इस टारगेट के लिए 7 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाएं. कंपनी नासिक बेस्ड है और कंपनी का EBITDA Q2 fy21 की तुलना में Q2 fy22 में 73 फीसदी और मुनाफा 115 फीसदी बढ़ा है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

