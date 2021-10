Diwali Stock Tips: अगली दिवाली तक ये 10 शेयर करेंगे धनवर्षा, निवेशकों को एक सम्वत् में मिल सकता है 60% से अधिक रिटर्न

Diwali Stock Tips: दिवाली सिर्फ दीयों का त्योहार नहीं है. लोगों के बीच में विश्वास है कि इस दिन अगर कोई निवेश शुरू किया जाए तो इस पर कई गुना रिटर्न मिलने की संभावना होती है. दिवाली से नया सम्वत् शुरू होता है और बाजार के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इस अगले सम्वत् 2078 में निवेशक खास स्ट्रेटजी बनाकर शेयरों को चुनकर निवेश करते हैं तो उन्हें अगली दिवाली तक यानी एक सम्वत् में करीब 63 फीसदी तक का मुनाफा मिल सकता है. नीचे ब्रोकरेज फर्म रिलायंस सिक्योरिटीज ने निवेशकों को इन खास शेयरों में निवेश का सुझाव दिया है जिसमें निवेश पर धनवर्षा हो सकती है.

अशोक लीलैंड देश की दूसरी सबसे बड़ा कॉमर्शियल वेहिकल मैन्यूफैक्चरर और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बस मैन्यूफैक्चरर और वैश्विक स्तर पर 12वीं सबसे बड़ी ट्रक मैन्यूफैक्चरर है. इस कंपनी की भारत समेत करीब 50 देशों में उपस्थिति है. हालांकि इसका 90 फीसदी कारोबार घरेलू मार्केट में जेनेरेट होता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक बेहतर मानसून के चलते उपज में बढ़ोतरी के अनुमान, बढ़ता निवेश, इकोनॉमी के पटरी पर लौटने के चलते कंपनी के उत्पादों की मांग में बढ़ोतरी होगी. निवेशक इसमें निवेश पर एक सम्वत् में 21 फीसदी तक का रिटर्न पा सकते हैं. अभी इसका भाव 141 रुपये के करीब है.

गुजरात गैस देश की सबसे बड़ी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है. यह 13.5 लाख से अधिक आवासीय ग्राहक, 12300 से अधिक कॉमर्शियल ग्राहक, 400 से अधिक सीएनजी स्टेशंस और 3500 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स की जरूरतों को पूरा करती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी और हालिया डोमेस्टिक गैस टाई-अप के चलते गैस लागत में कमी होने की संभावना है जिससे कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा. अभी इसके शेयर भाव करीब 594 रुपये हैं.

नोएडा स्थित एचसीएल आईटी सेवाएं उपलब्ध कराती है. अभी इसके दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में 1.59 लाख से अधिक कर्मचारी हैं. इसके ग्राहकों में फॉर्च्यून 500 में शुमार 250 कंपनियां और ग्लोबल 2000 एंटरप्राइजेज में शुमार 650 कंपनियां हैं. इसके बड़े पियर्स का फोकस मुख्य रूप से आईटी सर्विसेज सेग्मेंट में है लेकिन एचसीएल का फोकस आईटी एंड बिजनेस, इंजीनियरिंग एंड आरएंडडी सर्विसेज और पीएंडपी बिजनेस पर है. इन तीनों के दम पर एचसीएल के बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है और निवेशकों को अगली दिवाली तक 28 फीसदी तक मुनाफा मिल सकता है. इसका मौजूदा भाव करीब 1152 रुपये है.

बंगलूरु स्थित इंफोसिस बिजनस कंसल्टिंग, आईटी और आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराती है. इसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, टेलीकम्यूनिकेशन और मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर्स में महारत हासिल है. एनालिस्ट्स के मुताबिक बढ़ते डिजिटाइजेशन के चलते सबसे अधिक आईटी कंपनी इंफोसिस को फायदा मिल सकता है. नए सोदों में बढ़ोतरी और पुराने सौदों के रिन्यूअल में कंपनी की ग्रोथ अच्छी रही है और आगे भी कंपनी की ग्रोथ बेहतर दिख रही है तो निवेशक इसमें अगली दिवाली तक 24 फीसदी तक का रिटर्न पा सकते हैं. इसके शेयर अभी करीब 1704 रुपये के भाव पर ट्रेड हो रहे हैं.

कल्पतरू पॉवर और इसकी सब्सिडियरी जेएमसी प्रोजेक्ट्स को दुनिया भर में पॉवर टीएंडडी (ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन), रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेग्मेंट्स से फायदा मिलता है. जून 2021 तिमाही में नॉन-टीएंडडी ऑर्डर्स वित्त वर्ष 2015 मं 16 फीसदी से बढ़कर 41 फीसदी हो गया और यह बढ़ोतरी तेल व गैस और रेलवे सेग्मेंट में बढ़ते अवसरों के चलते हुई. कम कर्ज और मजबूत ऑर्डर बुक के चलते इसमें निवेश कर अगले सम्वत् तक निवेशक 58 फीसदी तक का मुनाफा कमा सकते हैं. इसका मौजूदा भाव करीब 428 रुपये है.

देश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर में एलएंडटी का अहम योगदान है. इसकी विशेषज्ञता और हाई वैल्यू ऑर्डर्स की डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है. एनालिस्ट्स के मुताबिक नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन, भारतमाला, सागरमाला, बुलेट ट्रेन और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स जैसे कई हाई वैल्यू ऑर्डर्स के चलते अगले कुछ वर्षों तक कंपनी का ग्रोथ बेहतर रहेगा. निवेशक इसमें निवेश कर एक साल के भीतर 27 फीसदी तक मुनाफा कमा सकते हैं. अभी इसके शेयर करीब 1814 रुपये के भाव पर हैं.

यह निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजर कंपनी है. निप्पन लाइफ इंडिया देश की छठी सबसे बड़ी एसेट मैनेजर है और इसके पास 20 वर्षों का वेल्थ क्रिएशन एक्सपीरियंस है. इसके अलावा यह देश की इकलौती एएमसी है जिसे एंप्लाईज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के फंडों को मैनेज करने का अधिकार मिला हुआ है. इन सबके चलते इसके शेयरों में एक साल में 26 फीसदी तक की तेजी देखने को मिल सकती है. अभी यह करीब 417 रुपये के भाव पर है.

यह फॉर्ज्ड प्रोडक्ट्स बनाती है. रामकृष्ण फॉर्जिंग्स दुनिया भर में ऑटो, रेलवेज, कृषि यंत्र, बियरिंग, तेल व गैस, पॉवर व कंस्ट्रक्शन, अर्थ मूविंग एंड माइनिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को सप्लाई करती है. इसके ग्राहकों में टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, वोल्वो, फोर्ड जैसी कंपनियां है. अब यह कंपनी पैसेंजर वेहिकल, लो कॉमर्शियल वेहिकल, नॉन-ऑटो इंजीनियरिंग जैसे नए सेग्मेंट में प्रवेश करने की योजना बना रही है तो इसके ग्रोथ की संभावना बेहतर दिख रही है. निवेशक अगली दिवाली तक करीब 52 फीसदी तक मुनाफा कमा सकते हैं. अभी इसके शेयर करीब 1117 रुपये के भाव पर मिल रहे हैं.

अल्ट्राटेक सीमेंट ग्रे सीमेंट बनाने वाली देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है. इसके अलावा सीमेंट उत्पादन में यह दुनिया की टॉप फाइव में शामिल कंपनी है. इसके देश भर में एक लाख से अधिक चैनल पार्टनर्स हैं और देश के 80 फीसदी हिस्से में इसके प्रॉडक्ट्स की बिक्री होती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी ग्रोथ आगे भी बनी रहने वाली है और यह मार्केट लीडर बनी रहेगी. इसके भाव एक साल में करीब 26 फीसदी तक मजबूत हो सकते हैं. अभी यह करीब 7447 रुपये के भाव पर ट्रेड हो रहा है.

यह आर जे कॉर्पेरेशन ग्रुप की एक कंपनी है. डोमेस्टिक बीवरेज इंडस्ट्री में वरूण बीवरेजेज प्रमुख कंपनी है और अमेरिका के बाहर दुनिया भर में पेप्सिको की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में एक है. यह पेप्सिको के ट्रेडमार्क के तहत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर समेत कॉर्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और नॉन-कॉर्बोनेटेड ड्रिंक्स की एक विस्तृत रेंज पेश करती है. कोरोना महामारी के चलते सॉफ्ट ड्रिंक्स का मार्केट बुरी तरह प्रभावित हुआ जिसके चलते कंपनी ने स्वास्थ्यप्रद फलों के पेय की बिक्री शुरू की. इससे उम्मीद है कि कंपनी अपनी कारोबारी स्थिति को फिर से हासिल कर लेगी. निवेशक इसमें निवेश कर अगली दिवाली तक 39 फीसदी तक मुनाफा कमा सकते हैं. अभी इसके भाव करीब 823 रुपये हैं.

कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच मौजूदा सम्वत् 2077 निवेशकों के लिए शानदार रहा है. अब कोरोना महामारी का खतरा धीरे-धीरे कम हो रहा है और वैक्सीनेशन में तेजी आ रही है. आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आ रही है और कई कंपनियों ने कोरोना से पहले के स्तर को भी पार कर लिया है. जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े उत्साहजनक हैं. वैश्विक स्तर पर बात करें तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत अधिकतर केंद्रीय बैंक की नीतियों से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने के आसार हैं. इन सबके चलते इक्विटी मार्केट में तेजी के आसार हैं. ब्रोकरेज फर्मों का अनुमान है कि सम्वत् 2078 में निफ्टी 50 12-15 फीसदी तक रिटर्न दे सकता है. सरकार और निजी कंपनियों द्वारा पूंजी खर्च बढ़ाए जाने से इकोनॉमिक रिकवरी को सहारा मिलेगा. केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी इंडस्ट्री की ग्रोथ बेहतर होगी.

