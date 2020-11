Diwali 2020: त्योहार का सीजन चल रहा है. दिवाली का त्योहार आने में अब कम दिन ही बचे हैं. ऐसे में आप जमकर खरीदारी भी कर रहें होंगे. अपने बजट के हिसाब से खरीदारी करना एक बड़ी चुनौती होती है. दिवाली के समय सभी लोग सस्ते ऑफर्स की तलाश करते हैं. इस दौरान लोग नया टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि अप्लायंसेज भी खरीदते हैं. आइए आपको बताते हैं कि इस दिवाली आप कैसे सस्ती खरीदारी कर सकते हैं.

कोरोना महामारी के दौर में लोग ऑनलाइन खरीदारी का इस्तेमाल कर रहे हैं. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दिवाली सेल चल रही है. इन सेल में आप अपने लिए काफी कम दामों में सामान खरीद सकते हैं. अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जारी है, जो 13 नवंबर तक चलेगी. सेल में टीवी, फ्रिज आदि अप्लायंसेज पर 75 फीसदी तक की छूट मिल रही है. सेल में सैमसंग के डबल डोर फ्रिज की कीमत 19,590 रुपये से शुरू है. इस पर नो-कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर भी मौजूद है. सेल में Mi के एंड्रॉयड टीवी पर 20 फीसदी तक डिस्काउंट मिल रहा है. LG की फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन की कीमत 23,490 रुपये से शुरू है.

LG, सैमसंग, सोनी के स्मार्ट टीवी पर 40 फीसदी तक छूट मौजूद है. Whirlpool के डबल डोर फ्रिज की कीमत 18,490 रुपये से शुरू है. नो-कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर भी मौजूद है. कुछ चुनिंदा अप्लायंसेज पर अतिरिक्त कैशबैक भी मिलेगा.

सेल में टॉप ब्रांड्स की वॉशिंग मशीन 291 रुपये प्रति महीने में खरीदी जा सकती है. फ्रिज की कीमत 5,990 रुपये से शुरू है. एसी की कीमत 15,990 रुपये से शुरू है. वहीं, वॉटर प्यूरिफायर पर 40 फीसदी तक डिस्काउंट मिल रहा है. मिक्सर ग्राइंडर की कीमत 999 रुपये से शुरू है.

फ्लिपकार्ट पर भी बिग दिवाली सेल 13 नवंबर तक चलेगी. सेल में टीवी और अप्लायंसेज भी 80 फीसदी तक छूट मिल रही है. स्मार्ट टीवी की कीमत 8,999 रुपये से शुरू है. फ्रिज की शुरुआती कीमत 15,990 रुपये है. वहीं, फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन को 8,990 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं. किचन अप्लायंसेज को 249 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ खरीदा जा सकता है.

कई बैंक अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड प्वॉइंट्स देते हैं. इनकी पूरी जानकारी होने पर आप इनके सही इस्तेमाल से बड़ी छूट का फायदा ले सकते हैं. HDFC बैंक ग्राहकों को 2,000 तक रिवॉर्ड प्वॉइंट्स दे रहा है. इसमें आप पार्टनर विक्रेता से खरीदारी कर 5 फीसदी बचत कर सकते हैं.

ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर भी आप रिवॉर्ज प्वॉइंट्स कमा सकते हैं. इनमें फायदा यह है कि कोई सीमा नहीं दी गई है. इन्हें आप गिफ्ट आइटम और गिफ्ट वाउचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी जानकारी बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगी.

आप जिस बैंक के ग्राहक हैं, उसके क्रेडिट कार्ड पर भी कैशबैक का फायदा उठा सकते हैं. तमाम बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर ऑफर्स मौजूद रहते हैं. लेकिन दिवाली पर कुछ बैंक अपने ग्राहकों को अलग से कैशबैक ऑफर कर रहे हैं. जैसे, अमेजन की सेल में एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पर 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट मिल रहा है.

ICICI बैंक ने फेस्टिव बोनान्जा लॉन्च किया है, जिसमें कई ऑफर मिल रहे हैं. इसमें बड़े ब्रांड्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से प्रोडक्ट्स की खरीद पर डिस्काउंट और कैशबैक मिल रहा है. जो ब्रांड्स आकर्षक डिस्काउंट दे रहे हैं, उनमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिगबास्केट, ग्रॉफर्स, जोमैटो, स्विगी, पेपरफ्राई शामिल हैं.

HDFC बैंक ग्राहकों के लिए ‘फेस्टिव ट्रीट्स’ लेकर आ गया है. HDFC बैंक ने स्टोर में व ऑनलाइन, दोनों तरह से खरीदारी पर डिस्काउंट, कैशबैक और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड प्वॉइंट्स की पेशकश के लिए रिटेल ब्रांड्स के साथ भी समझौता किया है. ऑनलाइन क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां जैसे अमेजन, टाटा क्लिक, मिंत्रा, पेपरफ्राई, स्विगी व ग्रोफर्स ‘Festive Treats’ 2.0 के तहत एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों के लिए स्पेशल डील की पेशकश की है . दिग्गज रिटेल व कंज्यूमर ब्रांड जैसे लाइफस्टाइल, बाटा, मॉन्टे कार्लो, विजय सेल्स, कोहिनूर, GRT, ORRA आदि विभिन्न प्रॉडक्ट्स और सर्विसेज पर 5 से 15 फीसदी तक के कैशबैक है.

एक्सिस बैंक के ‘दिल से ओपन सेलिब्रेशन्स’ के तहत, 1 लाख से ज्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर अमेजन के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए खरीदारी करने पर डील और डिस्काउंट ऑफर किए गए हैं.

कई रिटेल स्टोर भी दिवाली के मौके पर सस्ते ऑफर्स लेकर आते हैं. आप इसके लिए किसी भी बड़े ब्रांड के शोरूम पर जाकर जानकारी ले सकते हैं. जैसे विजय सेल्स के स्टॉर पर आप सस्ता AC, TV या फ्रिज खरीद सकते हैं. इसी तरह कई दूसरे रिटेल ब्रांड्स भी डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.