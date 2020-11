Gold Rate Today: धनतेरस-दिवाली पर खरीदारी से चमके सोना-चांदी, जानिए हाजिर बाजार में भाव

Gold, Silver price today: धनतेरस और दिवाली की खरीदारी के चलते घरेलू सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने-चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई. सोने का हाजिर भाव 241 रुपये उछलकर 50,425 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया. बीते कारोबारी सत्र सोना 50,184 रुपये पर दर्ज किया गया था. वहीं, चांदी की कीमत भी 161 रुपये की तेजी लेकर 62,542 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई. गुरुवार को चांदी 62,381 रुपये प्रति किलो पर रहे थे.

एचडीएफसी सिक्युरिटीज के अनुसार, सोने और चांदी की खरीदारी के लिए धनतेरस एक खास दिन है. इसके चलते हाजिर बाजार में इसकी खरीदारी तेज रही. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी कीमतों में तेजी का रुख रहा. सोना 1880 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. वहीं, चांदी के भाव 24.32 डॉलर प्रति औंस पर रहे.

मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट (कमोडिटीज रिसर्च) नवनीत दमानी का कहना है कि सोने की कीमतों में तेजी रही. दुनियाभर में कोविड19 के बढ़ते मामलों का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका में सोने में निवेश बढ़ रहा है. हालांकि, इस मामले में सक्षम वैक्सीन को लेकर भी उम्मीदें तेज हुई हैं.

उन्होंने कहा कि अमेरिका के कई राज्यों में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के चलते बाजार में काफी भय का माहौल है. कई जगहों पर मामले दोगुना हो चुके हैं. इसके चलते सुरक्षित निवेश के रूप में सोने में निवेश बढ़ रहा है.

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के मैनेजिंग डायरेक्टर (इंडिया) सोमसुंदरम पीआर का कहना है कि बिक्री में रिकवरी आ रही है लेकिन यह पिछले साल की समान अवधि जितनी अच्छी नहीं रहेगी. लॉकडाउन की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं. डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स का बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है.

Input: PTI

