शेयर्स और वारंट्स के जरिए 250 करोड़ का फंड जुटाएगी 5paisa, बाजार भाव से 70% फीसदी प्रीमियम पर कर रही ऑफर

लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर 5paisa.com ने बुधवार 14 अप्रैल को 250 करोड़ जुटाने की योजना की जानकारी दी. ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह फंड निवेशकों को प्रीफरेंशियल शेयर्स और प्रमोटर्स को वारंट इशू कर जुटाए जाएंगे. जानकारी के मुताबिक निवेश प्रमोटर समूह समेत वार्ड फेरी, फेयरफैक्स और रिम्को द्वारा किया जाएगा. प्रमोटर ग्रुप में आईआईएफएल के निर्मल जैन, मधु जैन और आर वेंकटरमन हैं. शेयर्स और वारंट्स को 500 रुपये प्रति शेयर के भाव पर इशू किया जाएगा. यह भाव मंगलवार 13 अप्रैल को बाजार के बंद होने पर एनएसई पर इसकी क्लोजिंग प्राइस 293 रुपये से करीब 70 फीसदी प्रीमियम पर है.

FY21 में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से रिकॉर्ड निकासी, सात साल में पहली बार नेट सेलर्स हुए निवेशक

प्रीफरेंस इशू के जरिए निवेश की जानकारी देते हुए ब्रोकरेज फर्म ने बताया कि निर्मल और मधु जैन दोनों 24-24 करोड़ रुपये निवेश करेंगे जबकि वेंकटरमन 12 करोड़ का निवेश करेंगे. ब्रोकरेज फर्म द्वारा जारी बयान के मुताबिक WF Asian Reconnaissance Fund 118.87 करोड़ रुपये, एफआईएच मॉरीशस इंवेस्टमेंट्स 44.94 करोड़ रुपये, एचडब्ल्यूआईसी एशिया फंड क्लास ए शेयर्स 15.06 करोड़ रुपये और रिम्को इंडिया 12 करोड़ रुपये निवेश करेंगे.

5paisa.com ने जानकारी दी कि उसके बोर्ड ने फंड जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है और अब इसे कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी लेनी बाकी है. इस इशू को लेकर पोस्ट बैलट का नोटिस 14 अप्रैल को जारी किया जाएगा और ई-वोटिंग 15 अप्रैल से 14 मई के बीच होगी.

कंपनी के चीफ एग्जेक्यूटिव प्रकाश गगदानी ने कहा कि इक्विटी फंड के जरिए कंपनी को ग्राहक केंद्रित तकनीक में निवेश में मदद मिलेगी और इससे ग्रोथ में तेजी आएगी. 5paisa.com द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इसके करीब 13 लाख ग्राहक हैं और 65 लाख मोबाइल ऐप यूजर्स हैं. यह ब्रोकरेज फर्म ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पीयर-टू-पीयर लेंडिंग, इंटरनेशनल स्टॉक्स, गोल्ड इंवेस्टिंग और मार्जिन फंडिंग उपलब्ध कराती है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.