Dhanteras 2020: धनतेरस पर बाजार फीका! सोने-चांदी की ऊंची कीमतों के बीच ग्राहकों का ठंडा रिस्पॉन्स

Dhanteras 2020: दिवाली से पहले धनतेरस पर सोने और चांदी की बिक्री को ग्राहकों से ठंडा रिस्पॉन्स मिला. ज्वैलरी और इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक, ऐसा सोने-चांदी की ऊंची कीमतों और कोविड-19 के बीच आर्थिक मुश्किलों और सुस्त मांग के कारण हुआ. हालांकि, ज्वैलर्स अधिकतम भीड़ की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि धनतेरस को हिंदू कैलेंडर के मुताबिक चीजें खरीदने के लिए शुभ दिन माना जाता है जिसमें सोने-चांदी जैसे बहुमूल्य धातु से लेकर बर्तन खरीदें जाते हैं. इस साल यह दिन मनाया जा रहा है.

हालांकि, इस साल कोविड-19 की पाबंदियों में छूट मिलने के बाद खरीदारी की भावना बेहतर हुई थी. लेकिन ग्राहक अभी भी वर्तमान में ऊंची कीमतों पर बहुमूल्य धातुओं में निवेश करने को लेकर चिंतित हैं. इसके अलावा लोगों अभी भी घरों से बाहर निकलने को लेकर बच रहे हैं. देशभर में मुख्य खपत वाले बाजारों में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं और महामारी को देखते हुए ग्राहकों ने ऑनलाइन ज्वैलरी प्लेटफॉर्म जैसे Melorra और Augmont के जरिए एडवांस में बुकिंग की है.

गुरुवार को सोने की कीमतें 50,057 रुपये प्रति 10 ग्राम की ऊंचाई पर बनी हुई थीं. यह 2019 के धनतेरस के मुकाबले 31 फीसदी ज्यादा थीं जब 10 ग्राम सोने की कीमत 38,096 रुपये थी. इसी तरह चांदी की कीमतें भी बढ़कर 62,000 रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गईं.

इस पर ऑल इंडिया जेम और ज्वैलरी डॉमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन Anantha Padmanaban ने कहा कि गुरुवार को ज्यादा भीड़ इसलिए नहीं थी क्योंकि त्योहार को देश के ज्यादातर हिस्सों में शुक्रवार को मनाया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि बाजार धीरे-धीरे रिकवर कर रहा है और ग्राहकों का भीवना सकारात्मक है.

उन्होंने कहा कि इस साल धनतेरस दो दिन आ रहा है इसलिए उन्हें देशभर में 13 नवंबर को अधिकतम भीड़ की उम्मीद है. उन्हें बड़ी हुई मांग की बिक्री में बदलने की भी उम्मीद है. वॉल्यूम के तौर पर, वे आशा करते हैं कि पिछले साल के कारोबार का 70 फीसदी करेंगे और मूल्य पिछले साल के धनतेरस के समान रहेगा.

Dhanteras 2020: अगले धनतेरस तक सोना दे सकता है 27% रिटर्न, रिकॉर्ड कीमतों के बाद भी निवेश का बेस्ट टाइम

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के मैनेजिंग डायरेक्टर (इंडिया) Somasundaram PR ने कहा कि लोगों की संख्या बेहतर है और वे रूचि रखते हैं. सेल में रिकवरी आ रही है लेकिन यह पिछले साल की समान अवधि जितनी अच्छी नहीं होगी. उन्होंने बताया कि इस दिन से बिल्कुल पहले सोने की कीमतों में नरमी आना भी डिमांड का समर्थन करता है. हालांकि, लॉकडाउन की चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए उम्मीदें ऊंची कीमतों, छोटे कारोबारों में बरकरार घबराहट और असंगठित वर्कफॉर्स और कोविड-19 के बारे में सामान्य सावधानियों की वजह से ज्यादा नहीं हैं.

उन्होंने आगे कहा कि संगठित इकाइयां जिनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी इंटरफेस और उभर रहे खरीदारी के स्वभाव का बेहतर रिसपॉन्स है और डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स जो छोटी बचत का प्रचार कर रहे हैं और उनका बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है.

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के चेयरमैन Ahammed MP ने कहा कि दिवाली से पहले धनतेरस ठीक खरीदारी के सीजन के साथ शुरू हुआ है. ऐसा ग्राहकों की बढ़ी हुई मांग बढ़ी, अर्थव्यवस्था का रिवाइवल और ग्राहकों की सकारात्मक भावना के बीच हुआ है. कंपनी अच्छे खरीदारी के सीजन के लिए तैयार है जिसमें ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई ऑफर्स हैं. उन्होंने कहा कि वे उनके ग्राहकों से प्रोत्साहना देने वाले रिस्पॉन्स की उम्मीद कर रहे हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.