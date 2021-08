Devyani International’s और Windlas Biotech के IPO पहले दिन ही पूरी तरह सब्सक्राइब, ग्रे मार्केट में भारी प्रीमियम पर बिक रहे दोनों के शेयर

KFC और Pizz Hut चलाने वाली Devyani International और दवा फॉर्म्यूलेशन कंपनी Windlas Biotech के आईपीओ पहले दिन ही पूरी तरह सब्सक्राइव हो गए. देवयानी इंटरनेशनल का आईपीओ तो खुलने के तीन घंटे में ही ओवरसब्सक्राइव हो गया. इसका 1838 करोड़ रुपये का आईपीओ आज ही खुला था. वहीं Windlas Biotech’s का 401.53 करोड़ रुपये का आईपीओ पहले दिन ही 1.28 गुना सब्सक्राइब हो गया. ग्रे मार्केट में देवयानी इंटरनेशल का शेयर 90 रुपये के 66 फीसदी प्रीमियम पर बिक रहा है वहीं Windlas Biotech’s का शेयर यहां 590 रुपये में बिक रहा है. यह इसके आईपीओ प्राइस 460 रुपये से 28 फीसदी ज्यादा है.

देवयानी इंटरनेशनल ने 86-90 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. निवेशकों को 165 शेयरों के लॉट में बिड करना है यानी कि प्राइस बैंड के अपर प्राइस के हिसाब से कम से कम 1485 रुपये का निवेश करना होगा.एंजेल ब्रोकिंग के एनालिस्ट्स के मुताबिक देवयानी इंटरनेशनल का पोस्ट इश्यू FY2021 ईवी/सेल्स जुबिलेंट फूडवर्क्स, बर्गर किंग इंडिया और वेस्टलाइफ इंडिया से कम है. देवयानी इंटरनेशनल के पास वेस्टलाइफ डेवलपमेंट और बर्गर किंग की तुलना में बेहतर ऑपरेटिंग मार्जिन है. एंजेल ब्रोकिंग के मुताबिक कंपनी का वैल्यूएशन रीजनेबल लेवल पर है तो ऐसे में इसे सब्सक्राइब किया जा सकता है.

New IPO: आईपीओ की हो रही झमाझम बारिश, निवेशकों के पास चार कंपनियों में पैसे लगाने का तीन दिनों तक है मौका

Windlas Biotech फार्मास्यूटिकल्स फॉर्म्यूलेशन कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन (CDMO) इंडस्ट्री की पांच बड़ी कंपनियों में शामिल है. यह प्रोडक्ट डिस्कवरी से लेकर इसके डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग और जेनेरिक प्रोडक्ट (दवा और न्यूट्रेकिल्स) के साथ कॉम्पलेक्स जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बिक्री में सक्रिय है. यह अपने ओवर द काउंटर और अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट भी बेचती है. कंपनी आईपीओ से जुटाई गई पूंजी का इस्तेममाल देहरादून स्थित फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद में करेगी Windlas Biotech पहली दवा फॉर्म्यूलेशन कंपनी होगी जो शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रही है.

