Devyani International की मार्केट में शानदार एंट्री, 57% प्रीमियम के साथ निवेशकों को लिस्टिंग पर दिया बंपर रिटर्न

आज 16 अगस्त को मार्केट में चार कंपनियों की लिस्टिंग हुई है. इन चारों में सबसे जबरदस्त एंट्री Devyani International की हुई है. इसके शेयरों की स्टॉक एक्सचेंज पर 90 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 141 रुपये के भाव से शुरू हुई यानी 56.67 फीसदी प्रीमियम पर. भारत में Yum ब्रांड्स की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी और केएफसी व पिज्जा हट जैसे ब्रांड्स ऑपरेट करने वाली इस कंपनी को 116 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था.

देवयानी इंटरनेशनल के अलावा आज Krsnaa Diagnostics, Windlas Biotech और Exxaro Tiles की भी मार्केट में शुरुआत हुई लेकिन इन्हें शानदार रिस्पांस नहीं मिला. केआरएसएनएए डायग्नोस्टिक के शेयर महज 7 फीसदी और एग्जारो टाइल्स 5 फीसदी प्रीमियम के साथ लिस्टेड हुआ जबकि विंडलास बॉयोटेक 5 फीसदी डिस्काउंट के साथ लिस्टेड हुआ.

