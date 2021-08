Devyani International IPO: ग्रे मार्केट में फिलहाल 68% का प्रीमियम, 11 अगस्त को अलॉटमेंट के बाद ऐसे चेक करें स्टेटस

Devyani International IPO Share Allotment: देवयानी इंटरनेशनल के 1838 करोड़ के आईपीओ का शेयर अलॉटमेंट 11 अगस्त को फाइनल हो सकता है. भारत में KFC, Pizza Hut और Costa coffee की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी कंपनी Devyani International का यह आईपीओ 116.71 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ था. इसके शेयर ग्रे मार्केट में 90 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 61 रुपये प्रीमियम पर पहुंच गए हैं. ग्रे मार्केट में इसके एक शेयर की कीमत 151 रुपये हो गई जो इशू प्राइस से 68 फीसदी अधिक है. मार्केट में इसके शेयरों की शुरुआत 16 अगस्त से हो सकती है. जिन आईपीओ निवेशकों ने इसमें पैसे लगाए हैं, वे अलॉटमेट का ऐलान होने का बाद बीएसई की वेबसाइट या इशू के लिए तय किए गए रजिस्ट्रार लिंकटाइम इंडिया की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.

देवयानी इंटरनेशनल 1838 रुपये के इस आईपीओ के तहत जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और दूसरे कामों में खर्च करेगी. यह कंपनी RJ Corp . की सहयोगी कंपनी है. RJ Corp . फूड एंड बेवरेज कंपनी पेप्सीको की सबसे बड़ी बॉटलिंग पार्टनर है. इसकी रिटेल और फूड एंड बेवरेज में दिलचस्पी है. कंपनी YUM ब्रांड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइची है. इसके अलावा यह देश के सबसे बड़े क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स चेन चलाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में भी शुमार है जो KFC, Pizza Hut और Taco Bell जैसे ब्रांड को चलाती है. इसके 150 से अधिक देशों में रेस्टोरेंट्स हैं.

