Devyani International IPO: देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ के लिए प्राइस बैंड तय, सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा 4 अगस्त को

Devyani International IPO: भारत में KFC, Pizza Hut और Costa coffee की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी कंपनी Devyani International Ltd ( DIL) के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड तय हो गया है. देवयानी इंटरनेशनल ने आईपीओ के लिए 86-90 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. प्राइस बैंड के अपर प्राइस के मुताबिक कंपनी प्राइमरी मार्केट से 1838 करोड़ रुपये जुटाएगी. सब्सक्रिप्शन के लिए यह आईपीओ अगले हफ्ते 4 अगस्त को खुलेगा और 6 अगस्त तक बिड लग सकेगी. बर्गर किंग इंडिया और बार्बीक्यू नेशन हॉस्पिटेलिटी के बाद हाल के दिनों में यह किसी रेस्टोरेंट चेन का तीसरा आईपीओ होगा.

आईपीओ के जरिए 440 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर इशू किए जाएंगे जबकि 1398 करोड़ रुपये के 15.53 करोड़ इक्विटी शेयर वर्तमान शेयरधारकों द्वारा ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे. फ्रेश इशू से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल सभी कर्जों के भुगतान के लिए किया जाएगा.

Stock Tips: निफ्टी में रिकॉर्ड तेजी के दिख रहे आसार, इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में बंपर मुनाफा कमाने का मौका

निवेशक आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए 165 शेयरों के लॉट में बिड कर सकेंगे. प्राइस बैंड के अपर प्राइस 90 रुपये के मुताबिक निवेशकों को कम से कम 14850 रुपये का निवेश करना होगा. इशू का 75 फीसदी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIB), 15 फीसदी नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स (NII) और खुदरा निवेशकों के लिए 10 फीसदी हिस्सा आरक्षित है. इसके अलावा देवयानी इंटरनेशनल ने 5.5 लाख शेयर कर्मियों के लिए आरक्षित रखा है. सफलतापूर्वक लिस्टिंग के बाद देवयानी इंटरनेशनल जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट और बर्गर किंग इंडिया की लीग ज्वाइन कर लेगी.

निवेश के लिए फंड है, लेकिन मार्केट वैल्यूएशन ऊंचा लग रहा है? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) दूर कर सकता है आपकी चिंता

देवयानी इंटरनेशनल स्विगी (Swiggy) पर लिस्ट होने वाली सबसे पहली क्विक सर्विस रेस्टोरेंट (QSR)है. यह जोमाटो पर भी लिस्टेड है. कंपनी को वित्त वर्ष 2020-21 में 62.99 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ था. कंपनी के मुताबिक इंटरनेशनल कारोबार के अलावा कोर ब्रांड्स से उसका 80 फीसदी से अधिक रेवेन्यू आता है. देवयानी इंटरनेशनल के 155 शहरों में 655 स्टोर हैं. इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और यह Yum Brands की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है. Yum Brands Inc पिज्जा हट, केएफसी और टेको बेल जैसे कई ब्रांड भारत में चलाता है. कोविड-19 के बावजूद देवयानी इंटरनेशनल ने लगातार अपने स्टोर नेटवर्क का विस्तार किया है. पिछले छह महीनों में इसने पूरे देश में 109 स्टोर खोले हैं. कंपनी आगे भी अपना विस्तार करेगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.