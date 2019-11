क्या खत्म हो रहा है टेलिकॉम सेक्टर का बुरा दौर? 3 दिन में वोडाफोन आइडिया में 110% तो एयरटेल में 23% तेजी

सितंबर तिमाही में टेलिकॉम सेक्टर की बड़ी कंपनियों एयरटेल (Airtel) और वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) को रिकॉर्ड घाटा हुआ है. घाटे को देखते हुए टेलिकॉम सेक्टर के भविष्य पर भी बड़े बड़े दावे शुरू हो गए थे. लेकिन रिकॉर्ड घाटे के बाद भी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों ही कंपनियों के शेयरों में पिछले 3 दिनों से शानदार तेजी देखने को मिल रही है. 15 नवंबर के बाद से जहां एयरटेल में 20 फीसदी तेजी आ चुकी है, वहीं वोडाफोन आइडिया का शेयर 100 फीसदी तक मजबूत हुआ है. आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन दोनों के शेयरों में इतनी बड़ी तेजी दर्ज हुई है.

इसके पीछे 2 प्रमुख कारण है. 15 नवंबर को मीडिया में ऐसी खबरें आईं कि टेलिकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम भुगता, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज और मोबाइल काल व डाटा पर मिनिमम चार्ज पर राहत मिल सकती है. असल में मोदी सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों को राहत पैकेज देने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की थी. खबर है कि इस समिति ने राहत पैकेज का पूरा मसौदा तैयार कर लिया है. वहीं, एजीआर को लेकर जो दोनों कंपनियों पर जो सरकार की देनदारी है, उम्मीद है कि उसमें भी इन्हें सरकार की ओर से राहत मिल सकती है. एक और प्रमुख कारण यह है कि सोमवार को वोडाफोन आइडिया और एयरटेल दोनों कंपनियों ने मोबाइल सर्विसेज पर 1 दिसबंर से ज्यादा कीमत वसूले जाने का एलान किया है. माना जा रहा है कि इस कदम से दोनों कंपनियों के मुनाफे पर दबाव कम होगा.

15 नवंबर से बाद की बात करें तो वोडाफोन आइडिया में करीब 110 फीसदी तेजी आ चुकी है. 14 नवंबर को शेयर का भाव 2.95 रुपये था, जो 19 नवंबर को 6.19 रुपये के भाव पर पहुंच गया. यह लगातार तीसरे सेशन में तेजी है. इसी तरह से एयरटेल के शेयर का भाव 362.65 रुपये से बढ़कर 445 रुपये के भाव पर पहुंच गया. यानी इसमें 23 फीसदी तेजी आई है.

ट्रेडिंगबेल्स के सीनियर एनालिस्ट संतोष मीना का कहना है कि पिछले 3 दिनों में एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के शेयरों में अच्छी तेजी आई है. AGR इश्यू पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और तिमाही नतीजों में देनदारी के लिए प्रावधान करने से होने वाने नुकसान के बाद ऐसा लग रहा है कि टेलिकॉम सेक्टर के लिए बुरे दिन खत्म हो रहे हैं और आगे बेहतर दिन आएंगे. पिछले 3 दिनों में एयटेल में 23 फीसदी और वोडाफोन आइडिया में 110 फीसदी तेजी आई है. वित्त मंत्री ने भी यह बात कही है कि वह नहीं चाहती हैं कि कोई कंपनी अपना बिजनेस बंद करे. यह सेक्टर के लिए पॉजिटिव है. वहीं, सरकार की ओर से रोहत दिए जाने की खबर, कंपनियों द्वारा टैरिफ की कीमतों में बढ़ोत्तरी की खबर से भी शेयर में ग्रोथ आई है.

हालांकि उनका कहना है कि वह सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर बुलिश हैं, क्योंकि इसके डाइवर्सिफाई बिजनेस की वजह से टेलिकॉम बिजनेस में रिस्क कम है. जहां तक एयरटेल की बात है 440 से 450 के भाव पर रेजिस्टेंस है. आगे यह करेक्ट होकर 400 रुपये तक आ सकता है. वहीं वोडाफोन आइडिया भी 6-6.75 के भाव से टूट सकता है. जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो शेयर को 1450 रुपये पर मजबूत सपोर्ट है, यह आगे 1700 रुपये तक मजबूत हो सकता है.

सितंबर तिमाही में वोडाफोन आइडिया को रिकॉर्ड 50,921 करोड़ का कंसो घाटा हुआ है. वहीं, एयरटेल का घाटा 28,450 करोड़ रुपये रहा है. दोनों ही कंपनियों को इतना भारी भरकम घाटा एजीआर की देनदारी के लिए अलग से प्रावधान करने को लेकर रहा है. एयरटेल ने एजीआर की देनदारी के लिए अलग से 28,450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. वहीं, वोडाफोन आइडिया ने इसके लिए अलग से 25,680 करोड़ का प्रावधान किया है.

हालांकि इसके बाद से बहुत से एक्सपर्ट दोनों कंपनियों में किसी भी तरह की सलाह देने से बच रहे हैं. लेकिन कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउस ने एयरटेल की रेटिंग में सुधार किया है. उनका मानना है कि कंपनी को एजीआर देनदारी से इतना बड़ा नुकसान हुआ है. वहीं, इसके बाद भी कंपनी का आपरेटिंग परफॉर्मेंस बेहतर रहा. अफ्रीका कारोबार सही ट्रैक पर है तो इंडिया मोबाइल एबिटडा में सुधार हुआ है. ब्रोकरेज हाउस एमके फाइनेंशियल सर्विसेज, शेयर खान और यूबीएस ने एयरटेल के शेयर को लेकर पॉजिटिव राय दी है.

