घाटे या मुनाफे में भारी गिरावट के बाद भी ब्रोकरेज की बने पसंद, ये शेयर दे सकते हैं 53% तक रिटर्न

मार्च तिमाही में कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन पर कोविड—19 का असर साफ देखने को मिला है. चौथी तिमाही के लिए अर्निंग सीजन का तकरीबन आखिरी दौर चल रहा है और इसमें कुछ कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है तो कुछ के प्रदर्शन निराश करने वाले रहे. इनमें ऐसी भी कुछ कंपनियां हैं, जिनको या तो घाटा हुआ या उनके मुनाफ में भारी गिरावट आई है, फिर भी उन्हें लेकर ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं. उन्हें आने वाले दिनों में इनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. हमने यहां ऐसे ही कुछ शेयरों का चुनाव किया है, जिनमें ब्रोकरेज हाउस ने निवेश की सलाह दी है.

विवाद से विश्वास स्कीम के तहत हायर टैक्स प्रोविजनिंग की वजह से पावर कंपनी NTPC के मुनाफे में मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 70 फीसदी की बड़ी गिरावट रही है. हालांकि एक्सपर्ट इसे उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन मान रहे हें और उम्मीद जता रहे हैं कि अगले 2 साल कंपनी के मुनाफे में अच्छी ग्रोथ रहेगी. कंपनी के PLFs में गिरावट पिछले साल की तुलना में कम रही है. ब्रोकरेज मानते हैं कि एनटीपीसी अपने सेक्टर में दूसरे कंपनियों की तुलना में बेहतर स्थिति में है. FY21 तक NTPC अपनी कैपेसिटी में 5.5GW जोड़ने का लक्ष्य लेकर चल रहा है. कंपनी का वेल्युएशन भी बेहतर है. ब्रोकरेज हाउस दोलत कैपिटल ने शेयर में 145 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 95 रुपये के लिहाज से इसमें 53 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अशोक लेलैंड को मार्च तिमाही में 57 करोड़ का नेट स्टैंडअलोन लॉस हुआ है. जबकि रेवेन्यू में 57 फीसदी गिरावट आई है. EBITDA करीब 81 फीसदी कमजोर होकर 183 करोड़ रह गया है. डिमांड में अचानक से आए कमजोरी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक्सेज कैपेसिटी, गाड़ियों की कीमत में बढ़ोत्तरी और कमजोर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से ऐसा हुआ. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक कंपनी के मार्च तिमाही का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है. बेटर मिक्स की वजह से ऐसा हुआ. FY21 का आउटलुक तो कमजोर है, लेकिन LCVs के एक्सपेंशन से दबाव कम करने में मदद मिलेगी. कर्ज भी स्थिर कंडीशन में है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में 65 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 49 रुपये के लिहाज से इसमें 33 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

लॉकडाउन का असर इंडियन आयल कॉरपोरेशन (IOC) के प्रदर्शन पर रहा. कंपनी को मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 5,185 करोड़ का भारी भरकम घाटा हुआ है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 6,099 था. बड़े इन्वेट्री लॉस और कमजोर रिफाइनिंग मार्जिन के चलते कंपनी को यह घाटा हुआ. मार्च तिमाही में कंपनी को 14,692 करोड़ का इन्वेट्री लॉस हुआ है. हालांकि कंपनी को कोर मार्जिन का सपोर्ट मिला है. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल फाइनेंशियन के अनुसार कंपनी पर अभी दबाव है, लेकिन आगे इसमें ग्रोथ दिख रही है. लॉकडाउन खुलने के बाद दबाव कम हो रहा है. ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 110 रुपये का लक्ष्य देते हुए खरीद की सलाह दी है. करंट प्राइस 87 रुपये के लिहाज से शेयर में 27 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

इंसेक्टिसाइड इंडिया एग्रो केमिकल मेकर कंपनी है. मार्च तिमाही में कंपनी को 7.11 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 28.62 करोड़ का फायदा हुआ था. कंपनी के पास 3 राज्यों में फॉर्मूलेशन की सुविधा है. कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल और कर्ज कम करने पर फोकस कर रही है. यह लांग टर्म के लिए बेहतर कदम है. कंपनी का एग्रोकेमिकल बिजनेस बेहतर है. इंसेक्टिसाइड कंजम्पशन बढ़ रहा है. ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्युरिटीज ने शेयर के लिए 700 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 468 रुपये के लिहाज से इसमें 50 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

(नोट: हमने यहां ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी है. शेयर बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें.)

