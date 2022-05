Venus Pipes and Tubes को रिटेल निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स, Delhivery IPO भी आखिरी दिन ओवरसब्सक्राइब

आज डेल्हीवरी और वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स के आईपीओ बंद हुए हैं. इसमें वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स के इश्यू को लेकर निवेशकों ने शानदार प्रतिक्रिया दी.

डेल्हीवरी और वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स के शेयरों का मार्केट में 24 मई को लिस्टिंग है.

IPO Subscription Status: सप्लाई चेन कंपनी Delhivery और स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब बनाने वाली गुजरात की दिग्गज कंपनी वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स (Venus Pipes & Tubes) के आईपीओ आज बंद हो चुके हैं. इसमें वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स के 165.42 करोड़ रुपये के आईपीओ को निवेशकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली और यह 16.31 गुना सब्सक्राइब हुआ. वहीं दूसरी तरफ डेल्हीवरी का 5235 करोड़ रुपये का आईपीओ महज 1.63 गुना सब्सक्राइब हुआ. यहां दोनों ही आईपीओ और इनके सब्सक्रिप्शन को लेकर निवेशकों के रूझान के बारे में जानकारी दी जा रही है. Maruti Suzuki New Plant in Haryana: नए प्लांट में 11 हजार करोड़ का निवेश करेगी मारुति, सालाना बनेगी 2.5 लाख कारें Venus Pipes & Tubes IPO

स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब बनाने वाली गुजरात की दिग्गज कंपनी वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स का आईपीओ खुदरा निवेशकों के दम पर 16.31 गुना सब्सक्राइब हुआ. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIB) के लिए आरक्षित हिस्सा 12.02 गुना, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स (NII) का हिस्सा 15.66 गुना, खुदरा निवेशकों का हिस्सा 19.04 गुना सब्सक्राइब हुआ. ओवरऑल यह इश्यू 16.31 गुना सब्सक्राइब हुआ.

165.42 करोड़ रुपये के इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 310-326 रुपये और लॉट साइज 46 शेयर का तय किया गया था यानी कि इस प्राइस बैंड के अपर प्राइस के हिसाब से निवेशकों को कम से कम 14,996 रुपये लगाना था.

शेयरों का अलॉटमेंट 19 मई को फाइनल हो सकता है और लिस्टिंग 24 मई को हो सकती है.

इश्यू के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी की क्षमता बढ़ाने और हॉलो पाइप बनाने के बैकवार्ड इंटीग्रेशन में किया जाएगा. इसके अलावा इसका इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. LIC की लिस्टिंग पर क्या हो स्ट्रेटजी? खरीदें या बेचकर निकलें, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स Delhivery IPO

सप्लाई चेन कंपनी Delhivery के आईपीओ का सिर्फ क्यूआईबी हिस्सा ओवरसब्सक्राइब हुआ. बीएसई पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक क्यूआईबी हिस्सा 2.66 गुना, एनआईआई हिस्सा 0.30 गुना, खुदरा निवेशकों का हिस्सा 0.57 गुना और कर्मियों के लिए आरक्षित हिस्सा 0.27 गुना सब्सक्राइब हुआ. ओवरऑल यह इश्यू 1.63 गुना सब्सक्राइब हुआ.

सब्सक्रिप्शन के लिए 462-487 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड और लॉट साइज 30 शेयरों का था यानी प्राइस बैंड के अपर प्राइस के हिसाब से निवेशकों को कम से कम 14,610 रुपये का निवेश करना था. कर्मियों के लिए 25 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट है.

शेयरों का अलॉटमेंट 19 मई को फाइनल हो सकता है और लिस्टिंग 24 मई को हो सकती है.

नए शेयरों को जारी कर जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल ऑर्गेनिक ग्रोथ, अधिग्रहण व रणनीतिक शुरुआत के जरिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

