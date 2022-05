ये 100 रुपये से ‘सस्ता’ बैंक शेयर दे सकता है 60% रिटर्न, दमदार नतीजों से DCB Bank का आउटलुक हुआ मजबूत

अगर आप निवेश के लिए क्वालिटी बैंकिंग स्टॉक खोज रहे हैं तो DCB Bank पर नजर रख सकते हैं. (image: pixabay)

DCB Bank Stock Price: अगर आप निवेश के लिए क्वालिटी बैंकिंग स्टॉक खोज रहे हैं तो DCB Bank पर नजर रख सकते हैं. DCB Bank के शेयर को लेकर ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बुलिश नजर आ रहा है. बैंक के तिमाही नतीजों से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं. चुनौतियों से उबरकर बैंक अब ग्रोथ के रास्ते पर है. क्रेडिट ग्रोथ बेहतर रही है, वहीं क्रेडिट कास्ट में कमी आई है. मैनेजमेंट का फोकस एसेट क्वालिटी को बेहतर रखने के साथ बैलेंसशीट मजबूत करने पर है. रिपोर्ट के अनुसार बैंक का बिजनेस आगे और बेहतर होने का अनुमान है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर के लिए 130 रुपये का बड़ा लक्ष्य दिया है. जबकि शेयर अभी 80 रुपये के आस पास है. क्रेडिट ग्रोथ हुई बेहतर ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि DCB Bank की अर्निंग ग्रोथ मजबूत रहने के पीछे कुछ मुख्य वजह हैं. मसलन बैंक की क्रेडिट ग्रोथ तिमाही आधार पर 6 फीसदी रही है. क्रेडिट कास्ट भी नॉर्मल हो रहा है और यह 90 बीपीएस पर आ गया है, जबकि इसके पहले 8 तिमाही में इसका एवरेज 1.8 फीसदी था. प्रोविजन कवरेज रेश्यो सुधरकर 56 फीसदी हो गया है. DCB Bank का PPoP ग्रोथ तिमाही आधार पर 11 फीसदी रहा, जबकि NII में 10 फीसदी ग्रोथ रही. एसेट क्वालिटी में सुधार कोर आपरेटिंग परफॉर्मेंस में भी धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है. एसेट क्वालिटी पहले से बेहतर हुई है और ओवरआल GNPL घटकर 4.3 फीसदी पर आ गया है जो एक तिमाही पहले 4.7 फीसदी था. NNPL घटकर 1.97 फीसदी रह गया है. PCR सुधरकर 56 फीसदी पहुंच गया है. मैनेजमेंट का फोकस बेहतर एसेट क्वालिटी के साथ बैलेंसशीट मजबूत करने पर है. ओवरआज बिजनेस में मजबूती आ रही है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर के लिए 130 रुपये का टारगेट दिया है. करंट प्राइस 80 रुपये के लिहाज से इसमें करीब 60 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कैसे रहे ओवरआल नतीजे वित्त वर्ष 2022 की मार्च तिमाही में DCB Bank का मुनाफा सालाना आधार पर 45 फीसदी बढ़कर 113 करोड़ रुपये रहा है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 78 करोड़ रुपये था. बैंक की कुल इनकम सालाना आधार पर 967 करोड़ रुपये से बढ़कर 1035 करोड़ रुपये हो गई है. नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 311 करोड़ से बढ़कर 380 करोड़ रुपये रही. वहीं एसेट क्वालिटी में सुधार है और ग्रॉस एनपीए तिमाही आधार पर 4.78 फीसदी से घटकर 4.32 फीसदी पर आ गया है. जबकि नेट एनपीए सालाना आधार पर 2.31 फीसदी से घटकर 1.97 फीसदी रह गया है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

