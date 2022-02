Banking Stocks to Buy: ये 3 बैंक स्टॉक दे सकते हैं 53% तक रिटर्न, 100 रु से कम है कीमत, चेक करें CMP और टारगेट

Banking Stocks: बाजार में निवेश के लिए मजबूत फंडामेंटल वाले कुछ बैंकिंग स्टॉक मौजूद हैं. तिमाही नतीजों के बाद इनके आउटलुक बेहतर दिख रहे हैं. इनमें सये कुछ स्टॉक ऐसे हैं, जो कीमत के लिहाज से सस्ते हैं. उन शेयरों की कीमत 100 रुपये से भी कम है. इस लिस्ट में DCB Bank, IDFC First Bank और Union Bank of India शामिल हैं. इन बैंक के शेयरों पर ब्रोकरेज हाउस ने निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज ने इनके लिए जो टारगेट रखा है, करंट प्राइस से इनमें 53 फीसदी तक रिटर्न मिल सकता है. बता दें कि दिसंबर तिमाही बैंकिंग सेकटर के लिए बेहतर रही है. सेक्टटर में अच्छी ग्रोथ दिख रही है और यह मोमेंटम आगे भी जारी रहने का अनुमान है. DCB Bank DCB Bank में ब्रोकरेज हाउस ICICI Securities ने निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज ने शेयर के लिए टारगेट 130 रुपये का दिया है. जबकि शेयर का करंट प्राइस 85 रुपये है. इस लिहाज से अभी निवेश करने पर इसमें 53 फीसदी का जारेदार रिटर्न मिल सकता है. दिसंबर तिमाही में बैंक का स्टैंडअलोन इनकम सालाना आधार पर 2.68 फीसदी घटी है लेकिन तिमाही आधार पर बढ़ी है. वहीं बैक का पेट 75.37 करोड़ रुपये रहा है. ब्रोकरेज के अनुसार DCB Bank कोर आपरेटिंग परफॉर्मेंस में सुधार रहा है, हालांकि एसेट क्वालिटी को लेकर चिंता है. एसेट क्वालिटी की चिंता हायर प्रोविजंस की वजह से है. नेट रेवेन्यू ग्रोथ के चलते फाइनेंशियल बेहतर रहे हैं. बैंक का बिजनेस सामान्य हो रहा है. मैनेजमेंट को उम्मीद है कि ग्रॉस स्लीपेज अगली 2 तिमाही में सामान्य होगी. मंथली स्लीपेज रनरेट प्रीकोविड लेवल के करीब पहुंच रहा है. हालांकि ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल रेटिंग दी है और इसमें 100 रुपये का टारगेट दिया है. IDFC First Bank IDFC First Bank में ब्रोकरेज हाउस ICICI Direct ने निवेश की सलाह दी है और टारगेट 65 रुपये सेट किया है. करंट प्राइस 47 रुपये के लिहाज से इसमें 38 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि लोअर ​क्रेडिट कास्ट के चलते बैंक के फाइनेंशियल बेहतर होंगे. बैंक की बैलेंसशीट मजबूत हो रही है, CI रेश्यो में सुधार है. एसेट क्वालिटी बेहतर हो रही है. GNPA दिसंबर तिमाही में तिमाही आधार पर 31 bps घटकर 3.96 फीसदी रहा है. रीस्ट्रक्चर्ड बुक 2.6 फीसदी पर है. NII सालाना आधार पर 36 फीसदी बढ़ा है, जबकि NIMs में तिमाही आधार पर 14 bps की ग्रोथ रही है और यह 5.9 फीसदी पर है. प्रोविजंस भी तिमाही आधार पर 17 फीसदी कम हुआ है, जबकि PAT सालाना आधार पर 117 फीसदी बढ़कर 281 करोड़ रुपये रहा. Union Bank of India ब्रोकरेज हउस मोतीलाल ओसवाल ने Union Bank of India में निवेश की सलाह दी है और शेयर के लिए 65 रुपये का टारगेट दिया है. करंट प्राइस 48 रुपये के लिहाज से इसमें 37 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज के अनुसार लोन ग्रोथ और प्रोविजंस कंट्रोल करने के चलते बैंक की दिसंबर तिमाही में बेहतर ग्रोथ रही है. कॉरपोरेट और MSME सेक्टर में हायर डिस्बर्समेंट के चलते मजबूत लोन ग्रोथ देखने को मिली. रिटेल, एग्री में भी ग्रोथ स्टेबल रही है. बेंक की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है. स्ट्रेस्ड एसेट्स से भी अच्छी रिकवरी हुई है. FY23E में नेट NPA घटकर 2.2 फीसदी रह सकता है. FY23/FY24 के लिए क्रेडिट कास्ट 1.8%/1.6% रहने की उम्मीद है. जबकि FY24E तक RoA/RoE 0.8%/14% रह सकता है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

