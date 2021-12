Stocks in Foucs: Adani Total Gas-TCS समेत इन स्टॉक्स पर आज फोकस, इंट्रा-डे में इन शेयरों पर दांव लगाने की सलाह

Stocks in Focus: आज कारोबार के दौरान इंडियन ऑयल और टीसीएस समेत इन शेयरों पर फोकस रहेगा.

आज डेटा पैटर्न्स, इंडियन ऑयल, टीसीएस, एलएंडटी, आरईसी और अडाणी टोटल गैस पर फोकस रहेगा. (Image- Pixabay)

Market Outlook: इस हफ्ते लगातार तीन दिनों की तेजी के बाद आज (24 दिसंबर) भी घरेलू इक्विटी मार्केट में मजबूती बनी रह सकती है. पिछले कारोबारी सत्र में साप्ताहिक F&O एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स 384 अंकों के उछाल के साथ 57315 और निफ्टी 50 भी 117 अंकों की तेजी के साथ 17073 पर बंद हुआ था. कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च (रिटेल) प्रमुख श्रीकांत चौहान के मुताबिक अगर निफ्टी में तेजी का रूझान बना रहता है तो यह 17150-17200 के लेवल तक पहुंच सकता है. हालांकि अगर यह 17000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे फिसलता है तो यह 16930-16850 के लेवल तक फिसल सकता है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आज डेटा पैटर्न्स, इंडियन ऑयल, टीसीएस, एलएंडटी, आरईसी और अडाणी टोटल गैस पर फोकस रहेगा. इंट्रा-डे के लिए रिलायंस सिक्योरिटीज ने कुछ स्टॉक्स सुझाए हैं. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां जुड़ें इन स्टॉक्स पर रहेगा आज फोकस

Data Patterns India: डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सप्लाई करने वाली कंपनी Data Patterns (India) के शेयरों की आज लिस्टिंग है. 588 करोड़ रुपये का यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 14-16 दिसंबर के बीच खुला था और इसे निवेशकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली थी. यह इश्यू 119.62 गुना सब्सक्राइब हुआ था. इस इश्यू के तहत 240 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए हैं. इश्यू प्राइस 585 रुपये प्रति शेयर है.

कंपनी ने चिली में अतिरिक्त बड़े प्लांट को सेट अप करने की मंजूरी दे दी है. Medplus Health: गुरुवार को मेडप्लस हेल्थ के शेयरों की शानदार लिस्टिंग हुई थी. इसके शेयरों की 796 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले बीएसई पर करीब 31 फीसदी प्रीमियम यानी 1,040 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर मार्केट में शुरुआत हुई. इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह

रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज इंट्रा-डे में कोलगेट पामोलिव, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और सीमेंस पर दांव लगा सकते हैं.

COLPAL: 1,456- 1,448 रुपये की प्राइस रेंज में 1,495 रुपये के टारगेट प्राइस और 1,432 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

KOTAKBANK: 361- 359 रुपये की प्राइस रेंज में 350 रुपये का स्टॉप लॉस रख 374 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

CUMMINSIND: 2,416- 2,402 रुपये की प्राइस रेंज में 2,495 रुपये के टारगेट प्राइस और 2,374 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

