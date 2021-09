Data Patterns लाएगी 700 करोड़ का आईपीओ, डिफेंस कंपनी ने दाखिल किए सेबी में दस्तावेज

NEW IPO : डिफेंस सेक्टर के लिए काम करने वाली कंपनी Data Patterns (India) ने अपने आईपीओ के लिए सेबी में ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिया है. कंपनी का इरादा 600 से 700 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाना है. Data Patterns (India)के पब्लिक इश्यू के तहत 300 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे जबकि मौजूदा प्रमोटर और शेयरहोल्डर ऑफर फॉर सेल के तहत 60,70,675 इक्विटी शेयर बेचेंगे.

DRHP के मुताबिक ऑफर फॉर सेल के तहत श्रीनिवासगोपालन रंगराजन और रेखा मूर्ति रंगराजन 19.67 लाख शेयर बेचेंगे. सुधीर नाथन 75 हजार शेयरों की बिक्री करेंगे. जी के वसंधुरा 4.15 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगी. वहीं कुछ दूसरे शेयरहोल्डर्स मिल कर 16.47 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगे,चेन्नई स्थित यह डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंनपी प्री-आईपीओ प्लेसमेंट के तहत 60 करोड़ रुपये की पूंजी जुटा सकती है. अगर इतनी पूंजी जुटा ली जाती है तो नए शेयरों से जुटाई जाने वाली पूंजी घटा दी जाएगी.

मार्केट सूत्रों के मुताबिक Data Patterns (India) का आईपीओ का साइज 600 से 700 करोड़ रुपये का हो सकता है. कंपनी इस पूंजी का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतें पूरी करने और अपने मौजूदा प्लांट के विस्तार और अपग्रेडेशन के लिए कर सकती है. Data Patterns निवेश कंपनी ब्लैकस्टोन के पूर्व चीफ मैथ्यू साइरिएक ने निवेश किया है. यह निवेश Florintree Capital Partners LLP के जरिये किया गया है. कंपनी की Data Patterns में 12.8 फीसदी हिस्सेदारी है.

Paras Defence and Space IPO: पारस डिफेंस के IPO को दूसरे दिन भी तगड़ा रेस्पॉन्स, रिटेल निवेशकों के दम पर 41 गुना सब्सक्राइब

श्रीनिवासगोपालन रंगराजन और रेखा मूर्ति रंगराजन ने इस कंपनी की नींव रखी थी. कंपनी डिफेंस और एयरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन मुहैया कराती है. यह अंतरिक्ष, हवा, जमीन और समुद्र में डिफेंस और एयरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन देती है. Data Patterns हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा डिफेंस और रिसर्च रिसर्च में काम कर रहे संगठन DRDO के साथ मिल कर काम करती है.

कंपनी का ऑर्डर बुक पिछले चार साल से अधिक समय से 40 फीसदी CAGR से बढ़ा है और अब यह 582.30 करोड़ रुपये का हो चुका है. वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी ने 226.65 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया था. वित्त वर्ष 2019-20 में रेवेन्यू 160.19 करोड़ रुपये का था. वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी का मुनाफा 55.57 करोड़ रुपये का था, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में मुनाफा 21.05 करोड़ रुपये था. आईआईएफल (IIFL Securities) और जेएम फाइनेंशियल (JM Financials) इस आईपीओ की बुक रनिंग के मैनजर हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.