मौजूदा समय घर खरीदने के लिए सबसे बेहतर, एक सर्वे में 65 फीसदी खरीदारों ने दी यह राय

कोरोना वायरस महामारी ने लगभग हर सेक्टर और इंडस्ट्री को प्रभावित किया है, जिसमें रियल एस्टेट भी शामिल है. हालांकि, हर संकट में कुछ अवसर भी होते हैं. कोरोना वायरस की महामारी इससे अलग नहीं है और बहुत से लोगों का यह मानना है कि कई वजहों से यह घर खरीदने के लिए अच्छा समय हो सकता है. Nobroker.com द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक, 65 फीसदी खरीदारों का मानना है कि यह घर खरीदने के लिए सबसे अच्छा समय है क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतें कुछ सालों तक स्थिर रही हैं, होम लोन पर ब्याज दर कम है और बहुत से बिल्डर बड़े डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं.

मौजूदा महामारी की वजह से रियल एस्टेट के लिए दृष्टिकोण कम आशावादी लगता है, लेकिन 54 फीसदी ग्राहकों को आवासीय प्रॉपर्टी की कीमतों में बड़ी गिरावट होने की उम्मीद है क्योंकि वर्तमान में बाजार में बहुत अनसोल्ड इन्वेंट्री मौजूद है. ग्राहकों का मानना है कि डेवलपर जमा हो चुकी इन्वेंट्री से छुटकारा पाना चाहेंगे जिससे कैश फ्लो को बढ़ावा मिले.

सर्वे का मकसद कोरोना वायरस महामारी का ग्राहकों की भावना पर असर को देखना था. यह सर्वे संभावित खरीदारों और किरायेदारों के बीच यह समझने के लिए किया गया कि क्या उनकी प्राथमिकताएं बदली हैं. 11,580 लोगों ने सर्वे में जवाब दिया, जो बेंगलुरू, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चैन्नई और दिल्ली-एनसीआर में किया गया था.

सर्वे के मुताबिक, बजट, सुरक्षा और पानी की सप्लाई मुख्य चीजें हैं जिन पर खरीदार प्रॉपर्टी को तय करते समय विचार करते हैं. लगभग 36 फीसदी खरीदारों को तीन महीने की समयावधि में घर खरीदने का विचार रहता है और लगभग 28 फीसदी तीन से छह महीनों का समय लेते हैं.

अरविंद लिमिटेड लॉन्च करेगी एंटी वायरल फैब्रिक्स और गारमेंट्स, 30 मिनट में खत्म हो जाएगा वायरस

59 फीसदी ग्राहकों ने बताया कि वे स्वतंत्र घर के मुकाबले अपार्टमेंट सोसायटी में रहने को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सोसायटी में ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं. इसके साथ सोसायटी में पानी की सप्लाई, किराने का सामान, पावर बैकअप और सुरक्षा को लेकर कम चिंता रहती है. 92 फीसदी लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं.

NoBroker के सालाना सर्वे ने निवेश के विकल्प के तौर पर कमर्शियल प्रॉपर्टी में रूचि बढ़ने का संकेत दिया है. लेकिन मौजूदा संकट ने रेजिडेंशियल की ओर आकर्षण को बढ़ा दिया है. 86 फीसदी ग्राहक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी को प्राथमिकता को बढ़ावा देते हैं क्योंकि समय अनिश्चित होने की वजह से निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में कुछ अविश्वास आया है. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के उपलब्ध नहीं होने की वजह से कुछ स्थिति को और खराब कर दिया है. 48 फीसदी ग्राहकों के लिए 2BHK अभी भी सबसे लोकप्रिय है.

बहुत से ग्राहक तेजी से प्रॉपर्टी चुनने के लिए वीडियो का सहारा लिया है. 45 फीसदी ग्राहकों ने बताया कि प्रक्रिया में कम समय लगता है और साथ में यह कम खर्चीली और प्रभावी है.

(स्टोरी: संजीव सिन्हा)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.