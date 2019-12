CSB बैंक के आईपीओ में पैसा लगाने वालों की चांदी, 10 दिनों के अंदर 57% तक मिला रिटर्न

CSB Bank Stock Market Listing: निजी क्षेत्र के CSB बैंक की शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई है. कंपनी का शेयर बाजार में करीब 41 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है. शेयर बीएसई पर 275 रुपये और एनएसई पर 275 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ. बता दें कि आईपीओ का इश्यू प्राइस 193-195 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था. इसके पहले आईपीओ को करीब 87 गुना तक सब्सक्रिप्शन मिला था, जिसके बाद से बंपर लिस्टिंग की उम्मीद बन गई थी.

वहीं, बीएसई पर आज शेयर का भाव 307 रुपये तक पहुंच गया. यानी 22 से 26 नवंबर के बीच जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया था, अपर प्राइस बैंड 195 रुपये के लिहाज से 10 ट्रेडिंग डे के अंदर उसे करीब 57 फीसदी तक रिटर्न ​मिला है.

CSB बैंक के आईपीओ में 10 रुपये अंकित मूल्य वाले शेयरों के लिए प्राइस बैंड 193-195 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था. यह आईपीओ 22 नवंबर को खुला था और 26 नवंबर को बंद हुआ था. दक्षिण भारत के प्राइवेट बैंक CSB बैंक को पहले कैथोलिक सीरियन बैंक के नाम से जाना जाता था. CSB बैंक मुख्यत केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में काफी मजबूत हैं.

30 सितंबर 2019 तक CSB बैंक के ग्राहकों की संख्या 13 लाख थी. 1920 में शुरू हुआ यह बैंक देश के सबसे पुराने निजी बैंकों में शामिल है. यह बैंक छोटे और मध्यम उद्योग (SME), रिटेल और NRI ग्राहकों पर जोर देता है. इसके पास देश के 16 राज्यों और चार केंद्रीय शासित प्रदेशों में 412 शाखाओं और 290 एटीएम का नेटवर्क है.

CSB बैंक के IPO में 75 फीसदी शेयर क्यूआईबी, 15 फीसदी शेयर गैर-संस्थागत निवेशकों और 10 फीसदी शेयर खुदरा निवेशकों के लिए रिजर्व था. निवेशकों को इश्यू में न्यूनतम 75 शेयरों के लिए आवेदन करना था.

मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंक की कुल आय 816.71 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 44.27 करोड़ रुपये रहा. 30 सितंबर 2019 को इसका ग्रॉस NPA 2.86 फीसदी था. वहीं 30 सितंबर तक नेट NPA 1.96 फीसदी था.

वित्त वर्ष 2016-17 में बैंक की आय 1617.50 करोड़ रुपये थी. वित्त वर्ष 2017-18 में बैंक की आय 1422.27 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2018-19 में 1483.43 करोड़ रुपये रही थी. हालांकि, इस दौरान बैंक का नेट लॉस 57.99 करोड़ रुपये, 127.09 करोड़ रुपये और 65.69 करोड़ रुपये रहा था.

वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक का रिटर्न ऑन नेट वर्थ और EPS निगेटिव रहे हैं, लेकिन वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में इसका EPS 3.86 रुपये रहा. शेयरों के प्रीमियम के चलते इस शेयर की बुक वैल्यू पॉजिटिव है.

