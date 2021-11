Cryptocurrency Investment: क्रिप्टोकरेंसी से कमाई की होड़ फिर तेज, जमकर हो रहा निवेश, मार्केट कैप 3 ट्रिलियन डॉलर के पार

पिछले डेढ़ महीनों के दौरान क्रिप्टोकरेंसी में निवेश ने एक बार रफ्तार पकड़ी है. खास कर पिछले महीने अमेरिकी बाजार में बिटक्वाइन फ्यूचर्स को इजाजत मिलने के बाद लगभग सभी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बढ़ा है. इस साल अगस्त में क्रिप्टोकरेंसी का मार्केट कैप बढ़ कर 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया था लेकिन अब इसमें और तेज इजाफा हुआ है और इसने सोमवार को 3 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है.

CoinGecko के डेटा के मुताबिक एक के बाद एक कई करेक्शन के बाद सितंबर में क्रिप्टोकरेंसी का मार्केट कैप घट कर 2 ट्रिलियन डॉलर से भी नीचे आ गया था. हालांकि 1 अक्टूबर के बाद बिटक्वाइन (Bitcoin), इथेरियम (Ethereum) बिनान्स क्वाइन,सोलाना, Dogecoin, Shiba Inu समेत तमाम क्रिप्टोकरेंसी में निवेशकों की भारी दिलचस्पी दिखी. इस वजह से क्रिप्टोकरेंसी में भारी बढ़ोतरी दिखी. पिछले सात दिनों में बिटक्वाइन की कीमत में 11.6 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि इथेरियम 11.2 फीसदी बढ़ा. बिनान्स क्वाइन,सोलाना, कार्डनो, XRP, Polkadot और Dogecoin की कीमत क्रमश: 17.6, 21.4.,17.2,15.7.,5.7 और 3.6 फीसदी बढ़ी .

Bitcoin का मूल्य JPMorgan Chase और Visa के संयुक्त Mcap के दोगुने से ज्यादा, जानिए क्या है इसमें उछाल की वजह

विश्लेषकों का कहना है कि हाल के दिनों में क्वाइन रैली के बाद क्रिप्टकरेंसी के मार्केट कैप में इजाफा हुआ है. लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह रही अमेरिकी रेगुलेटरी की ओर से बिटक्वाइन फ्यूचर्स ईटीएफ को मंजूरी. इसके अलावा NFT और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में दिलचस्पी ने भी लोगों को क्रिप्टोकरेंसी की ओर आकर्षित किया है.

CoinShares के मुताबिक पिछले सप्ताह डिजिटल एसेट्स में 174 मिलियन डॉलर का निवेश हुआ है. यह लगातार 12वां सप्ताह है, जब क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बढ़ा है.इस साल अब तक क्रिप्टोकरेंसी में 8.9 अरब डॉलर का निवेश हो चुका है.यह 2020 में 6.7 अरब डॉलर से भी ज्यादा का निवेश हुआ था.

