Crypto Currencies Craze : भारत में चल रहा है क्रिप्टोकरेंसी का जादू, Decentralized finance अपनाने के मामले में छठे नंबर पर

भारत में निवेशकों के बीच क्रिप्टोकरेंसी का जादू सिर चढ़ कर बोल रहा है. दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने के मामले में यह दूसरे नंबर पहुंच गया है. इसके साथ ही यह decentralized finance यानी DeFi system को सबसे ज्यादा अपनाने वाले दस टॉप देशों में भी शुमार हो गया है. ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म Chainalysis के 2021 Global DeFi Adoption Index में भारत DeFi adoption को अपनाने के मामले में अमेरिका, वियतनाम, थाईलैंड, चीन और ब्रिटेन के के बाद छठे नंबर पर है.

DeFi एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है, Ethereum network पर बना होता है. इसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट डीसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन नेटवर्क पर उपलब्ध होते हैं और इसे वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास इसका कोड हो. इसमें बैंक या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की सुविधा देने वाले किसी तीसरी पार्टी का दखल नहीं होता. BuyUcoin के सीईओ शिवम ठाकराल ने ‘फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन’ से कहा कि DeFi को अपनाने के मामले में भारत का इंडेक्स में छठे नंबर पर होना यह साबित करता है कि देश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश काफी बढ़ रहा है. लिहाजा अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को DeFi की तरफ ले जाना होगा ताकि भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में बदलाव आ सके और भविष्य की तैयारी के हिसाब से आगे बढ़ सके.

Koo ऐप ने पार किया एक करोड़ यूजर्स का आंकड़ा, जानें Twitter के भारतीय अल्टरनेटिव के बारे में सबकुछ

Chainalysis ने अपने 2021 Global Crypto Adoption Index में क्रिप्टो को अपनाने के मामले में भारत को वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर रखा है. यह इंडेक्स पिछले सप्ताह प्रकाशित हुआ था. दुनिया भर में जून 2020 से जुलाई 2021 के बीच क्रिप्टो को अपनाने में 880 फीसदी की रफ्तार दर्ज की गई है. आरबीआई की पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने रॉयटर्स ग्लोबल मार्केट्स फोरम में कहा क्रिप्टोकरेंसी में भविष्य की संभावनाएं छिपी हैं लेकिन इसके लिए अच्छे रेगुलेशन की जरूरत है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.