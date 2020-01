US एयरस्ट्राइक में ईरानी जनरल की मौत; क्रूड में लगी आग, 74 डॉलर तक जा सकता है भाव

US Airstrike On Iran: अमेरिकी एयरस्ट्राइक में ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई है. गुरूवार को घटी इस बड़ी घटना के बाद आज ब्रेंट क्रूड की कीमतों में आग लग गई है. शुक्रवार के कारोबार के दौरान ब्रेंट क्रूड करीब 3.5 फीसदी महंगा होकर 69 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया. आज के कारोबार में क्रूड का हाई 69.16 डॉलर प्रति बैरल रहा. जबकि अभी यह 68.50 डॉलर के आस पास ट्रेड कर रहा है. एक्सपर्ट मान रहे हें कि यूएस और ईरान के बीच टेंशन बढ़ने से क्रूड आज के कारोबार में 70 डॉलर के पार जा सकता है. आगे भी यह तेजी जारी रह सकती है. यूएस आयल फ्यूचर भी 2.8 फीसदी की तेजी के साथ 62.86 डॉलर के भाव पर पहुंच गया.

IIFL सिक्युरिटीज के रिसर्च हेड अभिमन्यु सोफत का कहना है कि यूएस द्वारा ईरान पर हवाई मिले से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा. स्ट्राइक में जिस जनरल की मौत हुई है, वह ईरान के टॉप मिलिटरी लीडर्स में शामिल रहे हैं. इस स्ट्राइक का असर ईरान के अलावा आस पास के देशों में भी हो सकता है. आने वाले दिनों में क्रूड की कीमतों में और तेजी के आसार हैं.

एंजेल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, कमोडिटी एंड करंसी अनुज गुप्ता का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ने से निश्चित रूप से क्रूड में अभी और तेजी आएगी. उनका कहना है कि अमेरिका ने पिछले 7 दिनों में ईरान पर दूसरी बार अटैक किया है. वहीं ईरान भी जवाबी एक्शन ले सकता है. यानी यह टेंशन आगे भी जारी रहने का डर बन गया है. ऐसा ही रहा तो शॉर्ट टर्म में क्रूड 74 डॉलर प्रति बैरल का स्तर भी छू सकता है. उनका कहना है कि इससे आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा. पेट्रोल और डीजल मौजूदा भाव से 1.5 से 2 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है.

प्रभुदास लीलाधर के CEO PMS अजय बोडके का कहना है कि यूएस और ईरान के बीच टेंशन बढ़ने से भारत जैसे उन देशों को नुकसान हो सकता है तो क्रूड के बड़े खरीददार हैं. ऐसे देशों का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है. फिलहाल क्रूड की कीमतें बढ़ने से आयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए निगेटिव सेंटीमेंट बना है. आज इसका असर आयल मार्केटिंग कंपनियों और क्रूड से जुड़े कुछ शेयरों में गिरावट के रूप में देखने को मिला.

आज HPCL में 2.5 फीसदी, BPCL में 1.6 फीसदी, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 0.20 फीसदी, IGL में 1.5 फीसदी और IOC में करीब 1 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है. एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और कंसाई नेरोलैक जैसे क्रूड शेयरों में भी आज गिरावट रही है.

असल में अमेरिका ने गुरुवार देर रात इराक की राजधानी बगदाद में हवाई हमला करके ईरान के प्रमुख मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को मार डाला है. बताया जा रहा है कि सुलेमानी का काफिला बगदाद एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था, इसी दौरान अमेरिका ने हवाई हमला कर दिया. इस हमले में ईरान समर्थित पॉप्‍युलर मोबलाइजेशन फोर्स के डेप्‍युटी कमांडर अबू मेहदी अल मुहांदिस के भी मारे जाने की खबर है.

अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश में अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट रक्षात्मक कार्रवाई करते हुए ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने का आदेश दिया था. रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जनरल सुलेमानी सक्रिय रूप से इराक में अमेरिकी राजनयिकों और सैन्य कर्मियों पर हमले की सक्रिय रूप से योजना बना रहा था. जनरल सुलेमानी और उसका कुद्स फोर्स सैकड़ों अमेरिकियों और अन्य गठबंधन सहयोगियों के सदस्यों की मौत और हजारों को जख्मी करने के लिए जिम्मेदार है.

सुलेमानी की मौत के बाद ट्रंप ने बिना किसी विस्तृत जानकारी के अमेरिकी झंडा ट्वीट कि. वहीं, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने सरकारी टेलीविजन पर एक बयान में कुद्स यूनिट के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत की पुष्टि की है. बयान में कहा गया है कि बगदाद में अमेरिकी बलों के हमले में उनकी मौत हो गई. ईरान गार्ड्स के पूर्व प्रमुख ने अमेरिका से कासिम सुलेमानी की हत्या का ‘बदला’ लेने का संकल्प लिया.

