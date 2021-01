Crude Outlook 2021: महंगाई के लिए रहें तैयार, रिकॉर्ड बना सकते हैं पेट्रोल-डीजल के भाव

Crude and Natural Gas Outlook 2021: पेट्रोल-डीजल के भाव ऊंचाइयों का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और 2021 में जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है. पिछले साल कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते तेल की खपत बहुत ही कम हो गई थी क्योंकि परिवहन प्रभावित होने के साथ-साथ उद्योग-धंधे भी लगभग ठप्प हो गए थे. हालांकि लॉकडाउन हटने के बाद धीरे-धीरे इकोनॉमिक गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ी. हालांकि इस बीच जहां क्रूड की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं पेट्रोल, डीजल भी लगातार महंगे हो रहे हैं.

कोरोना महामारी और सऊदी अरब व रूस के बीच प्राइस वार के कारण पिछले साल 2020 में क्रूड की कीमतों में जबरदस्त गिरावट रही. हालांकि इसके बाद इसमें रिकवरी हुई लेकिन फिर भी इसकी मांग में सालाना 19.65 फीसदी की दर से गिरावट रही. अब ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के कारण इसकी खपत बढ़ रही और आगे और बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में क्रूड के भाव में भी तेजती आने लगी है. एक्सपर्ट आगे क्रूड और महंगा होने की बात कह रहे हैं. इस समय क्रूड ऑयल एमसीएक्स पर 3800 रुपये प्रति बैरल के आस-पास है और 2021 में अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 4000-4150 तक का स्तर दिखा सकता है. नेचुरल गैस की बात करें तो अमेरिका में हीटिंग डिमांड और उत्पादन कम होने के कारण इसके भाव में इस साल तेजी देखने को मिल सकती है.

कोरोना महामारी के बीच दुनिया भर में फाइनेंशियल मार्केट के लिए वर्ष 2020 कोस्टर राइड की तरह था. कोरोना महामारी के कारण ग्रोथ में गिरावट, राहत पैकेजों की घोषणा और अत्यंत ढीले मौद्रिक नीतियों के कारण 2020 में साल भर उतार-चढ़ाव बना रहा. हालांकि वैक्सीन के आने और राहत पैकेजों ने जल्द इकोनॉमिक रिकवरी की उम्मीद जताई है. इससे निवेश में बढ़ोतरी होगी और खर्च बढ़ेगा जिससे कमोडिटी प्राइसेज बढ़ सकते हैं.

पिछले साल 2020 में अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कोरोना महामारी के कारण मंदी की आशंका के चलते अमेरिका ने 2 लाख करोड़ डॉलर (146.73 लाख करोड़ रुपये) के राहत पैकेज को मंजूरी दी थी. इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2.3 लाख करोड़ डॉलर (168.74 लाख करोड़ रुपये) के अतिरिक्त पैकेज को मंजूरी दी थी. अमेरिकी फेड रिजर्व ने पिछले साल ब्याज दरें मार्च 2020 में बहुत कम कर दिया था, शून्य के एकदम करीब तक. उम्मीद लगाई जा रही है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमेरिकी फेड रिजर्व इसमें अगले साल 2022 तक अधिक बदलाव नहीं करेगा.

