Multibagger Stocks: संवत 2077 में ये करोड़पति शेयर कराएंगे कमाई, 10 साल में 134 गुना बढ़ा चुके हैं पैसा

New flow around the vaccine development and containing the virus is positive and has been aiding a run-up in equity markets.

Multibagger Stocks To Buy Today: शेयर बाजार में एक बार फिर रैली शुरू हो चुकी है. संवत 2077 में बाजार नए रिकॉर्ड बना रहा है. 17 नवंबर या मंगलवार के कारोबार में सेंसेक्स ने पहली बार 44000 का स्तर छू लिया. वहीं निफ्टी भी 12900 के करीब पहुंच गया. बाजार के जानकार मान रहे हैं कि बाजार में अभी तो रैली की महज शुरूआत है. संवत 2077 में छोटे मोटे करेक्शन के बीच बाजार नए हाई पर जाएगा. ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि 2021 में सेंसेक्स 50 हजार का स्तर छू सकता है. इस तेजी में पहले मल्टी बैगर साबित हो चुके कुछ शेयर भी मोटी कमाई कराने को तैयार हैं.

इन मल्टीबैगर माने जाने वाले शेयरों के मजबूत फंडामेंटल को देखते हुए एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस इनमें रिटर्न की सलाह दे रहे हैं. इनमें कैपलिन प्वॉइंट लैब, आरती इंडस्ट्रीज, अजंता फार्मा, अतुल लिमिटेड और सिंफनी जैसे शेयर शामिल हैं. ये शेयर पिछले 10 साल में 13268 फीसदी तक रिटर्न दे चुके हैं. या कह सकते हें कि निवेशकों का पैसा 134 गुना तक बए़ा चुके हैं.

कैपलिन प्वॉइंट लिमिटेड मिडकैप कंपनी है जो फार्मा और हेल्थ सेक्टर की प्रमुख कंपनी है. यह फार्मा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अलावा मार्केटिंग भी करती है. कंपनी इस क्षेत्र में स्पेशल प्रोडक्ट भी बनाती है. कैपलिन प्वॉइंट ने पिछले 10 साल में 13268 फीसदी रिटर्न दिया है. कैपलिन प्वॉइंट में ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने शेयर में 605 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 474 रुपये के लिहाज से इसमें 28 फीसदी तक रिटर्न मिल सकता है. कंपनी के दूसरी तिमाही का रेवेन्यू सालाना आधार पर 18 फीसदी बढ़कर 268 करोड़ रुपये रहा है. EBITDA मार्जिन 131 अंक सुधरकर 32.6 फीसदी हो गया है. ओवरआल आपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर रहने से मार्जिन बढ़ा है. EBITDA सालाना आधार पर 22.9 फीसदी बढ़ा है. कंपनी का मुनाफा 57 करोड़ रहा है.

अजंता फार्मा नामी दवा बनाने वाली कंपनी है. इसने पिछले 10 साल में निवेयाकों को 4900 फीसदी के करीब रिटर्न दिया है. इस दौक्रान शेयर में 1516 रुपये की ग्रोथ रही है. आज शेयर का भाव 1547 रुपये है. अजंता फार्मा में ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी ने 1980 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस के हिसाब से इसमें 28 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 11.4 फीसदी बए़कर 720 करोड़ हो गया है. यूएस और अफ्रीका दोनों बाजारों में ग्रोथ रही है. जेनेरिक और ब्रांडेड के बेहतर प्रोडक्ट मिक्स का फायदा कंपनी को मिल रहा है. कंपनी का मार्जिन 420 अंक बए़ा है. PAT 45.3 फीसदी बए़कर 170 करोड़ रहा है.

आरती इंडस्ट्रीज में पिछले 10 साल का रिटर्न 3036 फीसदी रहा है. कंपनी के शेयर में ब्रोकरेज हाउस एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 1285 रुपये और DART ने 1441 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 1122 रुपये है. इस लिहाज से शेयर में 28 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. आरती इंडस्ट्रीज लगातार अपना कस्टमर बेस बढ़ा रही है. रिपोर्ट के अनुसार FY21-23E के लिए कंपनी का मुनाफा 22 फीसदी CAGR से बढ़ सकता है.

सिंफनी ने पिछले 10 साल में निवेशकों को 1236 फीसदी रिटर्न दिया है. ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने शेयर के लिए 960 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 839 रुपये है. इस लिहाज से शेयर में 14 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. एयरकूलर के मामले में कंपनी लीडिंग पोजिशन पर है. कंपनी की बैलेंसशीट बेहतर है. दूसरी तिमाही के नतीजों पर लॉकडाउन का असर रहा है. डोमेस्टिक डिमांड इस दौरान कमजोर रही है. रॉ मटेरियल की कीमतें ज्यादा रहने का भी आर मुनाफे पर हुआ है. हालांकि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही बेहतर रहने की उम्मीद है.

(नोट: हमने यहां जानकारी शेयर के प्रदर्शन और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

