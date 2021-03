Craftsman Automation IPO: 15 मार्च को खुलेगा 824 करोड़ का आईपीओ, 1488-1490 रु है प्राइस बैंड

Craftsman Automation IPO Detail: शेयर बाजार में तेजी के बीच आईपीओ मार्केट में हलचल जारी है. अब लीडिंग इंजीनियरिंग आर्गनाइजेशन क्राफ्ट्समैन आटोमेशन लिमिटेड का आईपीओ 15 मार्च से खुल रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का आईपीओ के जरिए 824 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1488-1490 रु प्रति शेयर तय किया गया है. इस आईपीओ में 17 मार्च तक निवेश किया जा सकता है. इस इश्यू में 150 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू होगा, जबकि कंपनी के वर्तमान शेयरधारक 45,21,450 शेयरों का ऑफर फॉर सेल रखेंगे. 25 मार्च को कंपनी की लिस्टिंग शेयर बाजार में हो सकती है.

इस इश्यू में कंपनी के प्रमोटर श्रीनिवासन रवी 1,30,640 शेयर बेचेंगे. जबकि निवेशक Marina III (Singapore) Pte Limited और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन भी ऑफर फॉर सेल के जरिए 15,59,260 और 14,14,050 शेयर बेचेंगे. इसके आलावा एक और निवेशक K Gomatheswaran भी 14,17,500 शेयर बेचेंगे. जबकि 150 करोड़ का फ्रेश शेयर जारी किया जाएगा. इस तरह से इश्यू का साइज 824 करोड़ रुपये का होगा. कंपनी इस आईपीओ के फ्रेश इश्यू से मिले पैसे का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करेगी.

क्राफ्ट्समैन आटोमेशन लिमिटेड ने इस इश्यू के लिए लॉट साइज 10 शेयरों का रखा है. यानी कम से कम 10 शेयरों में निवेश करना जरूरी है. अपर प्राइस बैंड 1490 रुपये के लिहाज से निवेशकों को कम से कम 14,900 रुपये लगाना होगा. वहीं इसके बाद 10 के गुणक में निवेश किया जा सकता है. एक्सिस कैपिटल और IIFL Securities इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं. जबकि Link Intime India Private Ltd इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है.

क्राफ्ट्समैन आटोमेशन लिमिटेड की शुरूआत 1986 में हुई थी. कंपनी लीडिंग इंजीनियरिंग आर्गनाइजेशन है, जो कई तरह के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में लगी है. ट्रैक्टर सेग्मेंट में सिलिंडर ब्लॉक्स के मयाीनिंग में यह लीडिंग कंपनी है. 7 शहरों में कंपनी की 12 उत्पादन इकाइयां हैं.

Daimler India, Tata Motors, Tata Cummins, Mahindra & Mahindra, Simpson & Co, TAFE Motors and Tractors, Escorts, Ashok Leyland, Perkins, Mitsubishi Heavy Industries, TVS Motor, Royal Enfield, John Deere और JCB India कंपनी के क्लाइंट की लिस्ट में शामिल हैं.

