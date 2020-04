Lockdown: सप्लाई में लेबर्स की कमी बड़ा चैलेंज, Amazon India अस्थायी भर्ती के लिए तैयार

कोरोनावायरस (Coronavirus) की वजह से देशभर में लागू लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है. हालांकि, इस दौरान कुछ क्षेत्रों जैसे कंस्ट्रक्शन, IT सेक्टर, कृषि आदि में गतिविधियां 20 अप्रैल से शुरू हो गई हैं. वहीं, ई-कॉमर्स क्षेत्र अभी भी जरूरी सामानों की आपूर्ति तक ही सीमित है. पहले सरकार की ओर से ई-कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से फोन, स्टेशनरी आइटम्स, रेफ्रिजरेटर, रेडीमेड गारमेंट, टीवी जैसे गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई करने की अनुमति दी गई थी लेकिन बाद में सरकार ने यूटर्न लेते हुए इसे वापस ले लिया. लिहाजा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अभी भी केवल जरूरी सामानों की ही सप्लाई कर रहे हैं.

लॉकडाउन के इस दौर में ई-कॉमर्स क्षेत्र भी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें सबसे अहम चुनौती वर्कर्स की कमी की है. अमेजन इंडिया के एक शीर्ष अधिकारी ने Financial Express Online Hindi को बताया कि इस वक्त लेबर्स की कमी के चलते सप्लाई में अवरोध उत्पन्न हो रहा है. सरकार ने कंपनियों/प्रतिष्ठानों को आदेश दिया है कि कामगारों के वेतन में लॉकडाउन में काम पर न आ पाने की स्थिति में कटौती न की जाए. उन्हें वर्किंग माना जाए और पूरी सैलरी दी जाए ताकि रोजगार पर न आ पाने के चलते उन्हें पैसों की दिक्कत न हो. अधिकारी का कहना है कि, यह कदम सराहनीय है लेकिन इससे दिक्कत यह पैदा हो रही है कि जिन वर्कर्स के कर्फ्यू पास तैयार हो चुके हैं, वे भी काम पर आने से मना कर देते हैं.

उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में जो ढील दी गई है, कई क्षेत्रों में गतिविधियां शुरू की गई हैं, उनमें लेबर को लेकर बड़ी दिक्कत आने वाली है. यह दिक्कत पूरी इंडस्ट्री की है. हमारे यहां इस वक्त 50 फीसदी वर्कर्स काम पर आ रहे हैं. वह भी तब जब अमेजन ने उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट यानी इंसेंटिव की पेशकश की है.

उनका कहना है कि लेबर के मसले पर हम सरकार से लगातार बात कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में आप काम शुरू कर रहे हैं, जो कंपनियां या एंप्लॉयर जरूरी चीजों/सेवाओं को उपलब्ध कराने से जुड़े हैं, उनके लिए वर्कर्स को घर बैठे-बैठे सैलरी देने के आदेश में संशोधन हो.

अमेजन के शीर्ष अधिकारी का कहना है कि हमारे पास वैसे भी लेबर्स की कमी है. ऐसे में अगर काम की आवश्यकता वाले लोग अमेजन से जुड़ना चाहते हैं तो अमेजन उनका स्वागत करेगी. लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि कर्फ्यू पास पर्याप्त मात्रा में जारी नहीं हो पा रहे हैं. अगर कर्फ्यू पास जारी होने में और तेजी आती है तो अमेजन भर्ती करने में आगे रहेगी क्योंकि कंपनी को जरूरत है.

अमेजन का कहना है कि कंपनी के गांव-देहात में मौजूद वेयरहाउसेज में वर्कर्स को लाने में ज्यादा दिक्कत है. जो लोग गांव में रहते हैं, वहां उन्हें गांव से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है. लॉकडाउन से अमेजन के बिजनेस को कितना झटका लगेगा, इस बारे में प्रवक्ता ने कहा कि अभी कंपनी ने इस बारे में कोई विश्लेषण नहीं किया है.

अमेजन का कहना है कि ऐसा लगता नहीं है कि लॉकडाउन की छोटी सी अवधि लोगों की शॉपिंग की आदत में इतना बड़ा बदलाव ला देगी कि वे ऑनलाइन शॉपिंग पर बड़े पैमाने पर शिफ्ट होंगे. बल्कि अनुमान यह है कि लॉकडाउन हटने के बाद लोग बड़ी तादाद में घर से बाहर निकलेंगे. साथ ही यह भी कि अभी कुछ और वक्त तक लोग केवल जरूरत की चीजें ही खरीदेंगे. इसकी वजह कोरोनावायरस से आने वाली मंदी की संभावना और नौकरियों पर मंडरा रहा खतरा है.

उन्होंने बताया कि कंपनी के सभी वेयरहाउसेज में हर दूसरे-तीसरे दिन डीप क्लीनिंग की जा रही है. वर्कर्स में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, वर्कर्स मास्क लगाकर काम कर रहे हैं, साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. इसी तरह डिलीवरी बॉय की जगह-जगह थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, वे मास्क लगाकर ग्राहक के घर जाते हैं. साथ ही कंपनी ने इस वक्त कैश ऑन डिलीवरी बंद कर रखी है ताकि डिलीवरी बॉय और ग्राहक का कोई संपर्क न हो. डिलीवरी बॉय सामान बाहर रखे और चला जाए.

