कोरोना के साए में अरबपति: टॉप 100 में ​93 ने गंवाई दौलत, लेकिन इन 7 ने बना लिए पैसे

Coronavirus Impact on Richest Wealth: कोरोना वायरस के चलते दुनियाभर के बाजारों अनिश्चितता की स्थिति बन गई है. अमेरिकी बाजारों में जहां 1987 के बाद सबसे बड़ी गिरावट आई, वहीं भारतीय बाजारों में इतनी बड़ी गिरावट आई कि 12 साल बाद लोअर सर्किट लगाना पड़ गया. फिलहाल वायरस संक्रमण के चलते दुनियाभर में ट्रेडिंग एक्टिविटी भी सुस्त हो गई. इसके चलते न सिर्फ निवेशकों के लाखों करोड़ साफ हो गए, बल्कि इस साल अब तक अरबपतियों की दौलत में भी भारी कमी आई है. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स पर दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस ने 2.5 माह में 74 हजार करोड़ गंवा दिए तो बिल गेट्स की संपत्ति में 1.11 लाख करोड़ की कमी आई. मुकेश अंबानी को 1.37 लाख करोड़ का नुकसान हुआ. टॉप 100 में शामिल 93 की दौलत घटी, लेकिन 7 ने इस दौर में भी पैसे बना लिए. इन्हें हुआ फायदा

रैंक: 24

संपत्ति: 3220 करोड़ डॉलर यानी 2.38 लाख करोड़

इस साल कितनी बढ़ी दौलत: 34114 करोड़

इंडस्ट्री: टेक्नोलॉजी

एलन आर मस्क टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर हैं. टेस्का इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है. वह स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी के भी सीईओ हैं.

रैंक: 50

संपत्ति: 1690 करोड़ डॉलर यानी 1.25 लाख करोड़

इस साल कितनी बढ़ी दौलत: 2516 करोड़

इंडस्ट्री: फाइनेंस

रे डैलियो अमेरिका के अरबपति निवेयाक, हेज फंड मैनेजर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं. डैलिया इन्वेस्टमेंट फर्म ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के फाउंडर, कोचेयरमैन और को चीफ इन्वेस्टमेंट आफिसर हैं.

रैंक: 61

संपत्ति: 1540 करोड़ डॉलर यानी 1.14 लाख करोड़

इस साल कितनी बढ़ी दौलत: 12654 करोड़

इंडस्ट्री: हेल्थ केयर

झांग हुइजुआन चीन के ड्रग कंपनी हनोश फार्मा के मालिक हैं. कंपनी आनकोलॉजी, साइकोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के अलावा एंटीबॉयोटिक बनाती है.

रैंक: 84

संपत्ति: 1340 करोड़ डॉलर यानी 99160 करोड़

इस साल कितनी बढ़ी दौलत: 4691 करोड़

इंडस्ट्री: रियल एस्टेट

रैंक: 85

संपत्ति: 1330 करोड़ डॉलर यानी 99000 करोड़

इस साल कितनी बढ़ी दौलत: 15466 करोड़

इंडस्ट्री: डाइवर्सिफाई

रैंक: 96

संपत्ति: 1240 करोड़ डॉलर यानी 91760 करोड़

इस साल कितनी बढ़ी दौलत: 24050 करोड़

इंडस्ट्री: फूड एंड बेवरेजेज

रैंक: 98

संपत्ति: 1240 करोड़ डॉलर यानी 91760 करोड़

इस साल कितनी बढ़ी दौलत: 23606 करोड़

इंडस्ट्री: हेल्थकेयर

भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की बात करें तो उन्हें इस साल सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. 1 जनवरी से अबतक मुकेश अंबानी की दौलत में 1860 करोड़ डॉलर यानी 1.37 लाख करोड़ की कमी आ चुकी है. अभी उनकी कुल दौलत 40 अरब डॉलर है और वह दुनिया के 19वें सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं.

इस साल रिलायंस इंडस्ट्रीज में करीब 27 फीसदी या 407 अंकों की गिरावट आई है और शेयर 1106.90 के भाव पर आ गया. आरआईएल का मार्केट कैप इस सल 10 लाख करोड़ के पार चला गया था, जो अब घटकर 7.01 लाख करोड़ रह गया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.