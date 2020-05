लॉकडाउन का असर: सोने का आयात अप्रैल में 99.9% घटा, 30 साल में सबसे कम

India Gold Import in April 2020: कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन ने सोने का भी आकर्षण घटा दिया है. इसी का असर है कि अप्रैल में माह में देश में सोने की मांग इतनी घट गई कि इसके आयात में सालाना आधार पर 99.9 फीसदी की कमी आई है. रॉयटर्स के मुताबिक अप्रैल माह में भारत में सिर्फ 50 किलोग्राम सोने का ही आयात किया गया है. यह जानकारी सरकारी सूत्रों के हवाले से दी गई है. बता दें कि आमतौर पर अप्रैल माह में वेडिंग सीजन और अक्षय तृतीया की वजह से सोने की जबरदस्त मांग होती है.

वैल्यू के टर्म में देखें तो अप्रैल महीने में भारत का आयात 28.4 लाख डॉलर यानी करीब 21.30 करोड़ रुपये का रहा है. जबकि एक साल पहले की समान अवधि में आयात पर कुल 29775 करोड़ रुपये खर्च हुआ था. एक साल पहले की समान अवधि में भारत में 110.18 टन सोने का आयात हुआ था. रिपोर्ट के मुताबिक बीते अप्रैल में पिछले 3 दशक के दौरान सबसे कम सोने का आयात हुआ.

बता दें कि देश में 54 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है. 21 मार्च के बाद से देश की 130 करोड़ आबादी में से ज्यादातर घरों में बंद है. सर्राफा बाजार भी लॉकडाउन में बंद है. वहीं शादी विवाह जैसे आयोजन भी या तो टाले जा रहे हैं या बिना किसी बड़े आयोजन के संपन्न हो रहे हैं. ऐसे में देश में सोने की डिमांड में बड़ी गिरावट आई है, जिसका असर सोने का के आयात पर पड़ा है. भारत सोने का इंपोर्ट करने वाले प्रमुख देशों में है. इस मामले में यह दूसरे नंबर पर है. यहां सोने की खपत भी बहुत ज्यादा होती है.

लॉकडाउन के चलते फिजिकल गोल्ड की डिमांड भले ही बेहद कम है, लेकिन इस संकट में निवेशकों के लिए सोना सेफ हैवन बनकर उभरा है. सोने ने इस साल 15 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है और इसके भाव 1 जनवरी से अबतक करीब 6000 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गए हैं. सोना अभी एमसीएक्स पर 45553 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड कर रहा है. एक्सपर्ट आगे भी इसमें तेजी का अनुमान जता रहे हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.