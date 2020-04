भारत के वॉरेन बफे पर भी टूटा कोरोना का कहर, इन 6 शेयरों में साफ हो गए 2250 करोड़

दिग्गज निवेशक और भारत के वॉरेन बफे कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के निवेश पर भी कोरोना का कहर टूटा है. कोरोना वायरस की वजह से इस साल शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई और इस गिरावट में ऐसे कई शेयरों की जमकर पिटाई हुई है, जिनमें राकेश झुनझुनवाला ने निवेश किए हुए हैं. इनमें टाइटन कंपनी, वीआईपी इंडस्ट्रीज, NCC, ल्यूपिन, क्रिसिल और फेडरल बैंक शामिल हैं. इन शेयरों में मार्च तिमाही में झुनझुनवाला को 2250 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है. सबसे ज्यादा नुकसान राकेश झुझुनवाला के पसंदीदा शेयर टाइटन कंपनी में हुआ. हमने यहां ऐसे शेयरों का चुनाव किया है, जिनमें उनकी होल्डिंग की कुल वैल्यू 100 करोड़ से ज्यादा है.

राकेश झुनझुनवाला को शेयर बाजार का माहिर खिलाड़ी माना जाता है. राकेश झुनझुनवाला के बारे में यह मशहूर है कि वह जिन शेयरों पर दांव लगाते हैं, उनमें आगे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है. ऐसे कुछ शेयर पिछले साल तक मल्टीबैगर भी साबित हुए हैं. इनमें टाटा टी, टाइटन कंपनी, सेसा गोवा, दीवान हाउसिंग, डेल्टा कॉर्प और जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे शेयर शामिल हैं. यही वजह है कि शेयर बाजार में उनके फैसलों पर सबकी नजरें रहती हैं कि वह क्या खरीद रहे हैं और क्या बेंच रहे हैं.

1. टाइटन कंपनी

1 जनवरी 2020 को शेयर का भाव: 1155 रुपये

31 मार्च 2020 को शेयर का भाव: 933 रुपये

झुनझुनवाला के पास कितने शेयर: 59,376,220

1 जनवरी को शेयरों की वैल्यू: 6858 करोड़

31 मार्च को शेयरों की वैल्यू: 5540 करोड़

नुकसान: 1318 करोड़

2. VIP इंडस्ट्रीज

1 जनवरी 2020 को शेयर का भाव: 429 रुपये

31 मार्च 2020 को शेयर का भाव: 240 रुपये

झुनझुनवाला के पास कितने शेयर: 7,215,400

1 जनवरी को शेयरों की वैल्यू: 310 करोड़

31 मार्च को शेयरों की वैल्यू: 173 करोड़

नुकसान: 137 करोड़

3. NCC Ltd

1 जनवरी 2020 को शेयर का भाव: 55 रुपये

31 मार्च 2020 को शेयर का भाव: 19 रुपये

झुनझुनवाला के पास कितने शेयर: 62,333,266

1 जनवरी को शेयरों की वैल्यू: 343 करोड़

31 मार्च को शेयरों की वैल्यू: 118 करोड़

नुकसान: 225 करोड़

4. ल्यूपिन लिमिटेड

1 जनवरी 2020 को शेयर का भाव: 771 रुपये

31 मार्च 2020 को शेयर का भाव: 550 रुपये

झुनझुनवाला के पास कितने शेयर: 6,935,605

1 जनवरी को शेयरों की वैल्यू: 535 करोड़

31 मार्च को शेयरों की वैल्यू: 409 करोड़

नुकसान: 126 करोड़

5. क्रिसिल लिमिटेड

1 जनवरी 2020 को शेयर का भाव: 1948 रुपये

31 मार्च 2020 को शेयर का भाव: 1254 रुपये

झुनझुनवाला के पास कितने शेयर: 3,965,000

1 जनवरी को शेयरों की वैल्यू: 772 करोड़

31 मार्च को शेयरों की वैल्यू: 497 करोड़

नुकसान: 175 करोड़

6. फेडरल बैंक

1 जनवरी 2020 को शेयर का भाव: 89 रुपये

31 मार्च 2020 को शेयर का भाव: 41 रुपये

झुनझुनवाला के पास कितने शेयर: 56,821,069

1 जनवरी को शेयरों की वैल्यू: 506 करोड़

31 मार्च को शेयरों की वैल्यू: 233 करोड़

नुकसान: 173 करोड़

भारत के वॉरेन बफे के नाम से मशहूर

राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफे कहा जाता है. पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंट रहे राकेश झुनझुनवाला ने शेयर बाजार में 1985 में निवेश करना शुरू किया था. पिछले साल नवंबर तक की बात करें तो उनकी नेटवर्थ 17750 करोड़ रुपए थी. वहीं, अब यह घटकर फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार 15500 करोड़ रुपये रह गई है. 2019 फोर्ब्स की लिस्ट में 48वें भारत के सबसे अमीर शख्स हैं. वहीं, अभी वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में भी 1135 नंबर पर मौजूद हैं.

झुनझुनवाला की मौजूदा शेयर होल्डिंग

अपटेक इंडिया, एनसीसी, रैलीज इंडिया, एग्रो टेक, एस्कॉर्ट, जियोजीत फाइनेंशियल, डेल्टा कॉर्प, टाइटन कंपनी, वीआईपी इंडस्ट्रीज, फेडरल बैंक, ल्यूपिन, फोर्टिस हेल्थकेयर, एनसीसी, करूर व्यासा बैंक और ओरिएंट आदि.

