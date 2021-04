कोरोना के चलते लगे प्रतिबंधों से 30% का कारोबारी नुकसान, खुदरा बाजारों में घटे आधे ग्राहक: कैट

देश भर में कोरोना केसेज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसके चलते कई राज्यों ने ट्रैवल और ट्रेड को लेकर कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं. देश के कारोबारी समुदाय की सबसे बड़ी संस्था कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के मुताबिक इन रिस्ट्रिक्शंस के चलते खुदरा बाजार में 30 फीसदी का कारोबारी नुकसान हुआ है. कोरोना संक्रमण थामने के लिए राज्यों द्वारा लगाए गए नाईट कर्फ्यू, आंशिक लॉकडाउन इत्यादि जैसे उपायों से महज एक हफ्ते के भीतर इतना भारी नुकसान हुआ है. कैट के मुताबिक लॉकडाउन और नाईट कर्फ्यू ने उपभोक्ताओं के दिमाग में भय का माहौल तैयार कर दिया है. कंफेडरेशन देश भर के 40 हजार से अधिक ट्रेड एसोसिएशंस के 5 करोड़ कारोबारियों का प्रतिनिधित्व करता है.

कैट के मुताबिक एक से दूसरे राज्यों में सामानों की आवाजाही भी कम हुई और कारोबारियों के बीच इस तरह के लेन-देन में 15-20 फीसदी की गिरावट आई है. इसके अलावा खुदरा बाजार में ग्राहकों की संख्या भी आधी यानी 50 फीसदी रह गई है.

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक बाजार में ग्राहकों की कम उपस्थिति और कारोबारी गिरावट का आंकड़ा महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में व्यापारियों द्वारा जुटाए गए डेटा पर आधारित है. दिल्ली, पंजाब, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नाईट कर्फ्यू का पहले ही एलान किया जा चुका है जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्यों ने रेसिट्रिक्टेड लॉकडाउन लगाया है. कैट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पूरी तरह लॉकडाउन की बजाय कारोबारी समय को दोपहर 11 बजे से शाम 5 बजे तक नियत करने का सुझाव दिया था.

कैट के मुताबिक कोरोना का एमएसएमईज पर गहरा प्रभाव पड़ा है लेकिन कितनी एमएसएमईज पर प्रभाव पड़ा है, इसका कोई ऑफिशियल डेटा उपलब्ध नहीं है. एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा फरवरी 2021 में राज्यसभा में दिए गए एक सवाल के मुताबिक इन उद्योगों की मौजूदगी न सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में है बल्कि इनफॉर्मल सेक्टर में भी है. इसके अलावा केंद्र सरकार के पास इसका भी डेटा नहीं रहता है कि इनमें से कितनी यूनिट्स स्थाई तौर पर बंद हो चुकी हैं या अस्थाई तौर पर.

