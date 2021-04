कोरोना के कारण लगी पाबंदियों से सहमे छोटे रिटेलर, कारोबार में 40% नुकसान की आशंका

Impact of Restrictions on Small Businesses: देश भर के कई राज्यों और महानगरों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन या पाबंदियां लगाई जा रही हैं. इन पाबंदियों के कारण माइक्रो रिटेलर्स यानी छोटे रिटेलर्स की कमाई में 40 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है. यह अनुमान फेडरेशन ऑफ रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FRAI) का है, जो देश भर के 4 करोड़ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम रिटेलर्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है. एफआरएआई के सेक्रेटरी जनरल विनायक कुमार का कहना है कि अगर देश भर में फिर लंबे समय के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगता है तो जो स्टोर्स नॉन-एसेंशियल गुड्स या सर्विसेज उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी कमाई पूरी तरह बंद हो जाएगी और वे बर्बादी की कगार पर आ जाएंगे.

कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रे़डर्स (CAIT) के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक दिल्ली की बात करें तो लॉकडाउन के चलते एक दिन में 600 करोड़ का कारोबारी नुकसान होने का अनुमान है जबकि देश भर में फुल लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन, नाईट कर्फ्यू व अन्य रिस्ट्रिक्शंस के चलते हर दिन 30 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है. कैट के मुताबिक पिछले मंगलवार तक 10 दिनों के नाईट कर्फ्यू और कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन के चलते कारोबारियों को 46 हजार करोड़ का नुकसान हुआ जिसमें से 32 हजार करोड़ का नुकसान होलसेल बिजनस का हुआ.

दिल्ली के करोल बाग मार्केट के एक शॉप मालिक अभिनव सिंह का कहना है कि कपड़े का कारोबार अभी भी कोरोना से पहले की स्थिति में नहीं पहुंचा है और लॉकडाउन के चलते और नुकसान होने वाला है. ऐसी ही स्थिति ग्रॉसरी व फूड आइटम्स वाले दुकानदारों की भी है.

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते राज्य सरकारों ने रिस्ट्रिकंश्स लगा दिए हैं. आज 19 अप्रैल की रात 26 अप्रैल की सुबह तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा तो महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने हर रविवार को प्रदेश भर में लॉकडाउन औऱ 500 केसेज से अधिक वाले जिलों में नाईट कर्फ्यू का एलान किया है. कर्नाटक के कुछ जिलों में नाईट कर्फ्यू लगाया गया है और केरल में दुकानों को रात 9 बजे तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है. ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और बिहार समेत अन्य राज्यों में भी नाईट कर्फ्यू लगाया गया है.

(Article: Sandeep Soni)

